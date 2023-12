All you need is love: Concerto di beneficenza alla Cappella Sansevero con Solis String Quartet & Sarah Jane Morris

© Marco Ghidelli per Cappella Sansevero

Martedì 12 dicembre 2023, alle ore 20.00, si terrà nella splendida Cappella Sansevero a Napoli un concerto speciale di Natale dal titolo “All you need is love” con i Solis String Quartet & Sarah Jane Morris. Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto all’associazione Larsec di Secondigliano.

Un evento veramente speciale che si ripete ogni anno nel Museo Cappella Sansevero per salutare le festività natalizie con un’iniziativa dallo spirito benefico. Quest’anno saranno I Beatles i protagonisti del concerto di Natale con il concerto “All you need is love” del Solis String Quartet & Sarah Jane Morris.

Dopo il concerto, la serata proseguirà con un light dinner ore (21.30) presso l’Atelier del Maestro Lello Esposito che, a supporto della finalità benefica dell’evento, metterà a disposizione gratuitamente i propri spazi all’interno delle Scuderie di Palazzo Sansevero, in Piazza San Domenico Maggiore.

Due realtà musicali di valenza internazionale a Cappella Sansevero

Il progetto All you need is love, realizzato dal Solis String Quartet, che sono Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra e arrangiamenti), insieme a Sarah Jane Morris (voce), nasce dallo spettacolo teatrale “Ho ucciso i Beatles” scritto da Stefano Valanzuolo, incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di Lennon ai Fab Four e articolato attraverso una sequenza di quadri-canzoni.

L’album/concerto “All you need is love” si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet, caratterizzata da un mood sonoro e ritmico accattivante, che sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, rafforzato dalla sensibilità e dall’eleganza espressiva di Sarah Jane Morris.

Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza

Quest’anno la proposta del Museo Cappella Sansevero per il Natale 2023 supporta Larsec, acronimo di Laboratorio di Riscossa Secondiglianese. Nato come associazione culturale per volontà di tre studenti universitari, nel corso del tempo Larsec si è evoluto in un vero e proprio hub culturale in grado di realizzare nell’area nord di Napoli più di 100 eventi tra appuntamenti culturali, laboratori formativi, presentazioni di libri, concerti e sportelli gratuiti aperti a tutta la cittadinanza. (www.larsec.it).

In occasione delle prossime festività, il Museo Cappella Sansevero osserverà i seguenti orari straordinari:

Venerdì 8 dicembre: 9:00 – 20:30

Sabato 9 dicembre: 9:00 – 20:30

Domenica 24 dicembre: 9:00 – 14:00

Lunedì 25 dicembre: Chiuso

Martedì 26 dicembre: 9:00 – 19:00

Sabato 30 dicembre: 9:00 -20:30

Domenica 31 dicembre: 9:00 -14:00

Lunedì 1° gennaio: 10:00 – 19:00

Martedì 2 gennaio: 9:00 – 19:00

Venerdì 5 gennaio: 9:00 – 20:30

Sabato 6 gennaio: 9:00 – 20:30

(Ultimo ingresso consentito 30 minuti prima della chiusura).

Concerti di Natale alla Cappella Sansevero: : prezzi, orari e date

Quando: Martedì 12 dicembre 2023 ore 20.00

Dove: Museo Cappella Sansevero, Napoli, Via Francesco De Sanctis 19/21

Prezzo biglietto: Costo € 45,00 – Biglietti acquistabili solo online sul sito ufficiale

durata concerto: 1h circa poi ore 21.30 – Light dinner Atelier del M° Lello Esposito – Scuderie di Palazzo Sansevero, Piazza San Domenico Maggiore – Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto all'associazione Larsec di Secondigliano

