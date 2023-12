Musica Classica e le Più Belle Melodie Natalizie Gratis a Chiaia: La Rassegna “Altri Natali”

Musica classica e le musiche natalizie più belle gratis a Chiaia per la rassegna “Altri Natali” che, per tutto il periodo natalizio, propone tanti eventi gratuiti in tanti quartieri della città. Una bella manifestazione promossa dal Comune di Napoli con eventi, spettacoli e mostre gratuite nelle varie municipalità

Dall’8 al 30 dicembre 2023 si terrà a Napoli la seconda edizione della rassegna “Altri Natali” la bella manifestazione promossa dal Comune di Napoli che prevede eventi, spettacoli e mostre gratuite nelle varie municipalità cittadine.

Per questa edizione 2023 di Altri Natali, che si chiama “La Cultura è Plurale”, ci saranno tanti appuntamenti gratuiti in chiese, piazze, teatri, cinema delle dieci municipalità partenopee. Non mancheranno spettacoli dal vivo con performances e laboratori, rassegne cinematografiche, mostre e concerti dal vivo. Gli eventi sono gratuiti ma necessitano quasi sempre di prenotazione.

Altre Note per Altri Natali a Chiaia

Una rassegna di musica a cura dell’Associazione Afi Falaut Ets si terrà nella Municipalità 1 nella Chiesa Evangelica Luterana, in Via Carlo Poerio 5. Previsti 4 concerti gratuiti su prenotazione,

in un percorso tra la musica classica e le musiche natalizie più significative e particolari

9 dicembre 2023 – Ore 20.30 – Natale all’opera – Rivisitazione di arie d’opera del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice

10 dicembre 2023 – Ore 20.30 – Il Natale a Vienna – Con Sandro de Palma (pianoforte)

16 dicembre 2023 – Ore 20.30 – Il Natale contemporaneo – Con Mario Caroli (flauto solo)

17 dicembre 2023 – Ore 20.30 – Il Natale dal mondo – Con Falaut Flute Orchestra

Ingresso Gratuito Con Prenotazione Info e Prenotazioni: Info@Falaut.It

Maggiori informazioni sulla rassegna Altri Natali- Comune di Napoli

