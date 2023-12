La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti (BN) su due weekend: il programma

Ritorna su due weekend la grande festa in provincia di Benevento con i buoni croccantini di San Marco dei Cavoti: un grande appuntamento con il gusto e la tradizione per la sua ventunesima edizione. Previsto anche un grande concerto di Eugenio Bennato

Dal giorno 7 al giorno 10 dicembre e poi il 16 e 17 dicembre 2023 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento si terrà la ventunesima edizione della attesa “Festa del Torrone e del Croccantino”. Una grande festa che da anni celebra i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa.

Anche quest’anno ci saranno delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo buon dolce della zona.

Nella serata dell’8 dicembre, la festa del torrone e del croccantino di San Marco dei Cavoti ospiterà un concerto gratuito di Eugenio Bennato e poi previsti anche tanti eventi collaterali come visite al museo degli Orologi da Torre, e le visite al centro storico Da non perdere la grande festa per il Megacroccantino di domenica 10 Dicembre 2023 alle ore 16.

Tutti i giorni ci saranno: Stand del Croccantino Prodotti tipici, Trenino Turisto, Street food Casette Infopoint, – Mercatino di Natale, Zeppole calde a cura del Centro Sociale Anziani di San Marco dei Cavoti

Visite al Museo degli Orologi da Torre: si consiglia di prenotare indicando: data, ora e numero di visitatori Tel. 0824 984009

Visita alla scoperta del centro storico – Accompagnati dagli alunni del Liceo Classico “Medi-Livatino” di San Marco dei Cavoti – 10.00-13.00 / 14.30-17.30

Festa del Torrone e del Croccantino 2023 – programma

Giovedì 7 dicembre 2023

17:30 Piazza Risorgimento – Benedizione e Inaugurazione festa – Parata con Babbo Natale, Elfi per le vie del paese.- Gruppo Folk ” A Funtanella” di San Marco dei Cavoti

19:30 Palacrock – Esibizione dell’ A.S Tipsy Dancing Club

21:00 Palacrock – Esibizione teatrale Gruppo Folk – di San Marco dei Cavoti

Venerdì 8 dicembre 2023

9:00 Piazza Risorgimento – Allestimento villaggio di Babbo Natale

9:00 Piazza Risorgimento – Artisti di strada

10:00 Piazza Risorgimento – Sfilata Gruppo Folk ‘A Funtanella’ di San Marco dei Cavoti

11:00 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo: Power Drum band

12:00 Piazza Risorgimento – Spettacolo circense con i Giullari di Spade Musici

15:00 Palazzo Colarusso – Apertura 18° Congresso di Perinatalogia e Pediatria 2023

15:00 Piazza Risorgimento – Parata con Babbo Natale per le strade del paese

16:00 Piazza Risorgimento – Spettacolo circense con i Giullari di Spade Musici

17:30 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo: Power Drum band

18:00 Centro Storico – Presepe vivente – Presepe vivente a cura delle Scuole

18:00 Centro Storico – Melodie di Natale con gli Zampognari

18:00 Palazzo Ielardi – Vernissage con presentazione del volume della 1° Biennale d’arte 2022

20:30 Tensostruttura – Eugenio Bennato

Sabato 9 dicembre 2023

9:30 Palazzo Colarusso – Congresso di Perinatalogia e Pediatria 2023

10:00 Via Papa Giovanni XXIII – Spettacolo di Falconeria – a cura della Kairos dolcezze. Esposizione rapaci con spettacolo in via Papa Giovanni XXIII e degustazione di prodotti della dolciaria KAIROS

12:15 Piazza Risorgimento – Esibizione Falconieri dell Irno

15:30 Palazzo Colarusso – Congresso di Perinatalogia e Pediatria 2023

16:00 Palacrock – Spettacolo per bambini “Le avventure del cioccolato”

17:30 Piazza Risorgimento – Mangiafuoco

18:00 Centro Storico – Presepe vivente a cura delle Scuole

18:00 Centro Storico – Melodie di Natale in compagnia degli Zampognari

19:00 Palazzo Colarusso – Concerto di chitarra e violino – a cura di “IL DUO” Davide Alogna e Federico De Conno

21:00 Palacrock – Almaterra popolare – Musica popolare

23:00 Palacrock – Crokko Night – a cura del Forum dei Giovani

Domenica 10 dicembre 2023

10:00 Palazzo Colarusso – Congresso di Perinatalogia e Pediatria 2023

10:00 Piazza Risorgimento – Laboratorio con i Baby Pasticcioni – a cura della Pro-loco di San Marco dei Cavoti

12:00 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo: Power Drum band

16:00 Piazza Risorgimento – Mega Croccantino – “Metri di bonta’ per il palato”

17:30 Piazza Risorgimento – Mangiafuoco

18:30 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo:Power Drum band

20:00 Palacrock – Omaggio al genio del teatro italiano Eduardo De Filippo

a cura del Centro Culturale Calvi

Sabato 16 dicembre 2023

17:00 Chiesa Madre San Marco Evangelista – Rassegna itinerante dei Cori parrocchiali delle Città Marciane – III Edizione – Aspettando il Natale cantiamo ancora per la Pace

20:00 Palacrock – Serata di balletto La bottega delle bambole e scugnizzi – A.S.D. “Progetto Danza” Direzione Ornella Mirra

Domenica 17 dicembre 2023

11:30 Piazza Risorgimento – Maestro Roberto Sozio – Jazz di strada

20:00 Palacrock – “Non ti pago” di Eduardo De Filippo – Compagnia teatrale La Maschera

