Villaggio contadino Coldiretti di Natale in Piazza Municipio: 3 giorni di mercato, cucina contadina ed eventi

Ingresso gratuito per tre giorni al grande Villaggio contadino Coldiretti di Natale in Piazza Municipio con cucina contadina, agriasilo, street food, degustazioni, mercato contadino, fattoria degli animali e tanto altro ancora. E poi a soli 8 euro tutti i menu preparati dai cuochi contadini

Per tre giorni a Napoli, dal 7 al 9 dicembre 2023, ci sarà il Villaggio contadino di Natale Coldiretti in Piazza Municipio, per vivere giornate speciali assieme ai contadini, alle loro aziende agricole per conoscere i loro ottimi prodotti made in Campania.

La grande piazza cittadina sarà “invasa” da un vero Villaggio Contadino di Natale con i buoni prodotti della Campania, i trattori, asini e cavalli e una vera tavola con le specialità 100% italiane. Spazio anche ai più piccoli con fattorie didattiche con i bimbi che possono imparare a preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto ecc.

Una bella occasione per acquistare gustosi souvenir di Natale nel grande mercato a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica provenienti dalla Campania ma anche da altre parti d’Italia per offrire le specialità dei diversi territori.

Nel Villaggio anche Spesa sospesa, animali, cucina della nonna e specialità regionali

Nel Villaggio Contadino di Natale della Coldiretti sarà anche possibile partecipare alla Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose. E poi tanti animali dai buoi agli asinelli di Natale, dalla mucca Agerolese della Penisola Sorrentina, alla pecora Laticauda e fino alla capra Napoletana che pascola alle falde del Vesuvio.

Non mancheranno le buone golosità regionali di Natale e i cuochi contadini che insegneranno le ricette tradizionali di tutte le cucine regionali ma sarà possibile anche conoscere i segreti dell’albero perfetto e ammirare il presepe della tradizione contadina.

Il miglior cibo italiano e della Campania al 100% a 8 euro

E per l’intero week end tutti potranno gustare l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini. Ci saranno ricette della tradizione campana e non solo, come gli ziti spezzati con ragù di maialino nero casertano alla napoletana, la carne ca’ pummarola, lagane e ceci di Cicerale, papaccelle, lardiata con pomodorino del piennolo, salsiccia e friarielli, frittata con cipolla ramata di Montoro, pasta fagioli e cozze o polpo alla Luciana”.

E poi lezioni di olio extravergine italiano e degustazioni di vini e birra agricola, orti didattici, lezioni di agricosmesi, idee per decorazioni natalizie 100% green, e pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica Terranostra.

A Napoli il Villaggio Contadino della Coldiretti nei giorni 7, 8, 9 dicembre 2023 in Piazza Municipio sarà ad ingresso gratuito

