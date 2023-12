Panettone D’Artista: Il Festival del Panettone Artigianale Debutta a Salerno con oltre 30 Maestri Pasticcieri

Ph facebook Panettone D'artista

Più di 30 Maestri Pasticcieri da tutta la Campania parteciperanno alla prima edizione di un festival particolarissimo che si svolge nella splendida e suggestiva location della stazione marittima di Salerno con una magica atmosfera natalizia: il primo festival del Panettone Artigianale

Nei giorni 7 – 8 – 9 dicembre 2023, dalle 18:00 – 23:00, nella splendida Stazione Marittima di Salerno si terrà la prima edizione di “Panettone D’Artista”, il grande festival del buon Panettone Artigianale.

Presenti oltre 30 grandi pasticcieri, veri maestri dei lievitati natalizi, nei tre giorni dedicati al gusto nella Stazione Marittima di Salerno. Un grande festival a 360 gradi tra vendita, degustazioni, masterclass, laboratori, intrattenimento e tanto altro. Un grande evento che riunisce per la prima volta al Sud tanti maestri dei lievitati natalizi in una regione che vanta alcuni tra i più bravi pasticcieri d’Italia che ogni anno, vincono premi e riconoscimento in grandi eventi sul panettone.

I Maestri Pasticcieri presenti a Panettone d’Artista

Aliberti Pasticceria – Marco Aliberti (Montoro-Av)

Ammore Lievitati Senza Tempo – Napoleone Cioffi (Cava dei Tirreni-SA)

Ascolese Maestri Lievitati – Fiorenzo Ascolese (San Valentino Torio-SA)

Cafe Vignola Pasticceria – Raffaele Vignola (Solofra-Av)

Casa Infante – Marco Infante (Napoli)

De Pasticceria D’Elia dal 1970 – Domenico Manfredi (Teggiano-SA)

Angelo Grippa Pasticceria – Angelo Grippa (Eboli-SA)

Dolce e Caffe – Aniello Esposito (Salerno)

Edeia Patisseria – Franca Feola e Giuseppe Magliano (Casalvelino – SA)

Elia – Enrico Santoro (Salerno)

Estasi Pasticceria – Irene e Ivano De Chiara) Salerno)

Guarracino dal 1961 – Mario Guarracino (Battipaglia-SA)

Helga Liberto – Helga Liberto (Battipaglia-SA)

Il Fornaio 1930 – Nunzia Autuori (Vietri sul Mare-SA)

La Delizia – Michele Somma (Santa Maria La Carità-NA)

Le Radice – Matteo San Giovanni (Battipaglia-SA)

Mademoiselle Charlotte – Graziano Notarnicola (Cava de Tirreni-SA)

Madò Pasticceria – Domenico Napoletano (Caserta)

Memmolo – Annibale Memmolo (Mirabella Eclano-AV)

Whippy Dolci innovazioni – Salvatore di Prisco (Salerno)

Mulino Urbano – Enrico Santoro (Salerno)

Noschese Panettoni- Aniello & Enza Noschese (Pontecagnano-SA)

Obliato Pastry Boutique – Nicola Obliato (Frattamaggiore – Na)

Panificio Mater – Nicola Guariglia (Salerno)

Pasticceria Festival – Tommaso & Giovanni Di Muro (Giffoni Valle Piana-SA)

Pasticceria Pentangelo – Aniello Pentangelo (Nocera Inferiore-SA)

Pasticceria Pesce – Pasquale Pesce (Avella-AV)

Pasticceria Princess – Immacolata Crispo (Airola-BN)

Pasticceria Romolo – Remo Mazza (Salerno)

Petrosino Dessert – Alfonso Ice (Pagani-SA)

Pizzeria Polichetti – Antonio Polichetti (Roccapiemonte-SA)

Punto Freddo – Luigi Fusco (Scafati-SA)

Regina Bakery – Gaetano Giorgio (Pagani-SA)

Santa Lucia – Giuseppe Monda (Marigliano-NA)

Tutto Mondo Senza Glutine – (San Valentino-SA)

Vincenzo Faiella Pastry Chef – Vincenzo Faiella (San Marzano Sul Sarno-SA)

Il festival si terrà presso la bellissima stazione marittima di Salerno una delle opere più significative progettate dalla famosa achistar Zaha Hadid.

Per l’ingresso a Panettone d’Artista è previsto un Ticket “all inclusive” di soli 10€ con incluso:

degustazione di tutti i panettoni realizzati dai maestri pasticcieri

degustazione di tutti i vini presentati al festival dagli espositori

degustazione di tutti i prodotti gluten free

accesso a tutti gli eventi serali con musica dal vivo e djset

Ogni biglietto è valido per un solo ingresso.- Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti in prevendita, sito ufficiale

