Il Villaggio del Gusto nel centro storico di Vico Equense

Tanti piatti tipici della tradizione natalizia napoletana nel Centro Storico di Vico Equense che ospita per la prima volta “Il Villaggio del Gusto“ dove troveremo tanto buon cibo ma anche Mercatini natalizi e spettacoli con grandi artisti come Tony Tammaro

Nei giorni di Sabato 9 e Domenica 10 e poi Domenica 17 e Lunedì 18 Dicembre 2023 nel centro storico di Vico Equense si terrà la V Edizione del Villaggio del Gusto il grande evento che propone ottima cucina, tradizione, artigianato e spettacolo a Vico Equense in prossimità delle feste natalizie.

Al Villaggio del Gusto tanto buon cibo ma anche eventi per grandi e piccini come Mercatini natalizi, laboratorio per bambini, Tombolate, Dj Set e serate speciali con personaggi dello spettacolo.

Una grande festa su 2 weekend con tanto buon cibo, mercatini natalizi e grandi spettacoli

Per questa sua 5° Edizione, la festa più magica del Natale a Vico Equense, si terrà per la prima volta nel suggestivo Centro Storico cittadino presentando due fine settimana all’insegna del gusto, con piatti tipici della tradizione natalizia napoletana e del Natale con anche tanti ospiti eccezionali.

Nel primo weekend di Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre 2023 dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ci saranno ospiti come Alessandro Bolide nel giorno 9 e poi Gerardo Amarante il giorno 10 .

e poi . Per il fine settimana di Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre 2023, sempre dalle ore 12,00 alle ore 22,00 il sabato 16 dicembre ci saranno Marco Palmieri e il trio Uhanema e poi si chiude il 17 dicembre 2023 con Tony Tammaro.

Da non perdere Domenica 17 e Lunedì 18 Dicembre 2023 ci saranno anche le Notti Bianche del Commercio, con negozi straordinariamente aperti fino alle ore 24.00.

Parcheggi disponibili per tutta la città di Vico Equense – Per info utili: 3313433425 – 3464724338 maggiori informazioni – Facebook: Il Villaggio del Gusto 2023

