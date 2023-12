Villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Valle dell’Orso a Torre del Greco

Ph Facebook Valle dell'Orso

E’ alla sua 7 edizione La Valle del Natale il grande Villaggio natalizio a Valle dell’Orso a Torre del Greco che è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei” e che ci propone mercatini e eventi secondo la tradizione nord-europea

Si terrà dal 2 al 26 dicembre 2023 nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco l’evento natalizio la Valle del Natale. Giunto quest’anno alla sua 7a edizione La Valle del Natale è un bel parco a Tema premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, e ci presenta quest’anno anche grandi novità.

La Valle del Natale è un grande parco a tema sul Natale che si rinnova ogni anno e aggiunge un tassello di racconti e di emozioni alla fantastica storia del Natale. E anche per Natale 2023 la Valle del Natale ci saranno gli elfi che apriranno i cancelli del grande parco per farci scoprire un nuovo pezzo al magico puzzle del Santa Claus’ World.

Valle del Natale: il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea

La Valle del Natale è un grande parco a Tema natalizio e presenta, ogni anno, tante attrazioni e tante novità. Non mancherà l’Arena Spettacoli, una nuova Arena spettacoli con tutti gli show in programma ogni giorno, e poi l’Area Mercatini con i mercatini che saranno la straordinaria cornice della nuovissima area sviluppata per questa quarta edizione di Valle del Natale.

Un’arena che si estende su di una superficie di ben 10.000Mq dove non mancherà la zona Street Food e Ristorazione in cui si potrà mangiare, bere e rilassarsi nel parco grazie alle aree Ristoro. Street Food, ristorazione, prodotti tipici e molto altro!.

E poi tante attrazioni e tante novità: ve ne citiamo qualcuna

Gran Sipario – Perepepe-pee! Suonano le trombe per la gran apertura di Valle del Natale! Varca la soglia del nostro Gran Sipario e catapultati in un magico mondo ricco di avventure.

Il Sindaco – Un momento solenne quello della dichiarazione di pace in occasione del Natale. In diretta TV dalla città di Turk, situata alla foce del fiume Aurajoki (precisamente nella regione costiera del Varsinais – Suomi della Finlandia sud-occidentale), si dà il via alle celebrazioni del Natale, con uno spettacolo musicale d'eccezione!

Ufficio Rilascio Passaporti – Se non sei nella lista dei cattivi potrai ritirare il tuo passaporto ed iniziare il tuo viaggio verso Babbo Natale.

Percorso Stellato – L'incanto delle luci di Natale nel villaggio di Babbo Natale: un percorso scintillante per tutta la famiglia. Viaggia tra le luminarie e scopri la magia del Natale, un'avventura indimenticabile per bambini e famiglie.

Moon Light – Un'esperienza unica, con una gigantesca replica della Luna che splende luminosa e maestosa sopra la nostra laguna incantata. Un'avventura notturna che ti lascerà senza fiato, perfetta per famiglie e sognatori di tutte le età.

Orto Botanico – Le erbe aromatiche di Babbo Natale crescono magicamente solo di notte! Scopri tutte le specie che coesistono a Valle del Natale.

Paddock di Joulupukki – È qui che vive in compagnia dei suoi amici e familiari: scopri di più sulle sue abitudini e conosci il resto del gregge!

Tisaneria – Zia Giulia, la zia preferita di Babbo Natale, sarà pronta ad accogliervi nella sua tisaneria per offrire tisane di altri luoghi, altri tempi ed altri sapori!.

L'Ufficio Postale di Babbo Natale – L'unico vero Ufficio Postale di Babbo Natale a cui puoi inoltrare la tua lettera. Scrivi ed invia a Babbo Natale c/o Valle dell'Orso Via Giovanni XXIII, 54 80059 Torre del Greco (NA)

Giostra degli Elfi – Celebra lo spirito delle feste: questa giostra è un sogno per ogni bambino che ama la magia e l'allegria del Natale.

Cucina di Natalina – In questo laboratorio speciale, i bambini impareranno l'arte di preparare biscotti e dolci natalizi sotto la guida esperta di Natalina, la famosa cuoca di Babbo Natale.

Pine Forest Show – Hai mai assistito ad uno spettacolo danzante al ritmo dei più celebri successi musicali di Natale? Certo si… ma non saltellando tra secolari alberi di Pino! Scopri il nostro show unico nel suo genere.

La Smorfia – Un, due, tre… SMORFIA! Scegli il tuo posto fortunato, scegliendo il tuo tronco preferito e vivi il brivido di vincere nella magica atmosfera della Smorfia Napoletana più natalizia che ci sia!

Zona Atterraggio Slitta – Qui e dove atterra e decolla la magica slitta di Santa Claus, nella misteriosa notte di Natale. Scatta la tua foto ricordo!

La Fabbrica dei Giocattoli – Prova a comporre il grande puzzle. Se hai bisongo di aiuto chiedi agli elfi.

Prova a comporre il grande puzzle. Se hai bisongo di aiuto chiedi agli elfi. La Baita di Santa Claus – La fine del tour si concluderà con la visita alla magica baita di Babbo Natale in cui i bambini entreranno in contatto con tutto ciò che caratterizza il suo vissuto e la sua essenza. Una promessa di fede prima di entrare, una foto ricordo seduti sulle sue ginocchia e l’emozione più grande che diventa reale. Se siete arrivati fin qui, evidentemente avrete superato con profitto le altre prove. Bene, l’incontro con Santa Claus è forse la prova più difficile. Colloquiare con lui non sarà cosa semplice a meno che voi non siate preparati bene a parlare Finlandese.

La Valle del Natale 2023 è aperta al pubblico dal 2 al 26 dicembre 2023 con i seguenti orari di apertura:

Giorni feriali: 15:00 – 21:00;

Sabato, Domenica e Festivi: 10:00 – 21:00.

Il prezzo del biglietto è:

Adulti e bambini dai 100cm di altezza: € 20,00;

Bambini GRATIS fino a 99cm di altezza, se accompagnati da persona pagante biglietto intero.

La Valle del Natale 2023 si trova presso la Valle dell’Orso in Via Giovanni XXIII, 54 – 80059 Torre del Greco (NA)

