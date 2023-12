Il Regno del Grinch: a Napoli un Villaggio avventura ispirato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale

Grande novità per il Natale a Napoli: il villaggio Il Regno del Grinch dove i piccoli ospiti troveranno un percorso guidato, con o senza genitori al seguito, accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo. E poi dovranno superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva

Grande novità a Napoli per il Natale 2023: nei primi tre weekend di Dicembre 2023 apre in via Terracina Il Regno del Grinch un intero villaggio avventura ispirato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, reso famoso dal film interpretato dall’attore Jim Carrey dove si macchia del reato di “furto del Natale“.

Nel nuovo villaggio Il Regno del Grinch i bambini troveranno un percorso guidato, con o senza genitori al seguito, dove verranno accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo. E non basta perché i piccoli ospiti dovranno superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva: una divertente “experience a tema” che impegnerà i piccoli visitatori per circa novanta minuti.

Un format innovativo per bambini in via Terracina a Napoli

Il Regno del Grinch è stato realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura “Oasi Flegrea” ed è un’esperienza unica per i bambini, un format innovativo che già è attivo in varie locations in Europa, tra cui musei sensoriali, mostre interattive e musei d’arte.

La struttura sarà aperta al pubblico è prevista nei primi tre weekend di Dicembre 2023 e precisamente:

2-3 dicembre 2023

8-9-10 dicembre 2023

16 -17 dicembre 2023

dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i soli bambini. Possibilità di ingressi riservati per scuole e gruppi.

Il Villaggio del Grinch è presso l’Oasi Flegrea di Fuorigrotta in via Terracina 221 a Napoli Informazioni al n. 389 84 66 478 e prenotazioni

