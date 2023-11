Sagra della Sfrionzola e Eventi MTB nel Centro Storico di Ottati sui Monti Alburni

Ph Facebook Pro Loco Ottati

Festa per due giorni a Ottati per la 32 edizione della sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana che farà conoscere ai partecipanti i sapori più tradizionali di questo bel paese sui monti Alburni con anche altri buoni piatti tipici locali sempre accompagnati da ottimo vino locale e da musica popolare. Da non perdere anche un evento tra i vicoli del centro storico per gli amanti della mountain bike

Si terrà a Ottati, in provincia di Salerno, il 2 e 3 dicembre 2023, la 32^ edizione della Sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dei buoni piatti tipici locali che potranno gustare “la sfrionzola”, che è preparata con piccoli pezzi di carne selezionata di maiale con peperoni sottaceto e che, una volta, veniva preparata in occasione dell’uccisione del maiale, evento importante per la popolazione del luogo.

Una bella sagra per gustare i sapori tradizionali del luogo

Ottati, sui monti Alburni, sarà in festa per due giorni il 2 e 3 dicembre 2023 per questa 32 edizione della sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana che farà conoscere ai partecipanti i sapori più tradizionali di questo bel paese attraverso la bontà di questo piatto tipico. Naturalmente, durante i due giorni della sagra organizzata dalla Pro Loco di Ottati, si potranno degustare anche altri buoni piatti tipici locali sempre accompagnati da ottimo vino locale e da musica popolare.

La sagra per due giorni si terrà nel suggestivo Centro Storico di Ottati , dove c’è anche un Convento dei Domenicani del 1400 e, domenica 3 Dicembre ci sarà l’apertura anche a pranzo. In caso di pioggia ci saranno aree di degustazione al coperto.

Anche attività collaterali alla sagra

Nel weekend ad Ottati, ai piedi dei Monti Alburni, anche attività collaterali alla sagra perché Sabato 2 e domenica 3 dicembre l’antico borgo ospiterà anche una competizione di alto livello nell’innovativo FORMAT “ELIMINATOR” disegnata tra i vicoli del centro storico per gli amanti della mountain bike, con una gara che prevede una sfida a cronometro su un percorso di un chilometro.

La domenica mattina sarà dedicata alla promozione dell’uso della bicicletta con percorsi di abilità, gincane e rampe per i più spericolati. Per i più piccoli ci sarà un percorso di avvicinamento al mondo della MTB passando attraverso una bici senza pedali e senza rotelle, le STRAIDER, che consentono di avere un approccio easy all’attività ciclistica.

Sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana- pro loco Ottati

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.