Natale a Caposele: Tra Mercatini, Musica e l’Imponente Albero di 33 Metri

Sempre una grande festa all’insegna della solidarietà a Caposele nell’avellinese con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale di 33 metri di altezza, tra i più alti d’Europa, e poi i mercatini di Natale con stand di artigianato, enogastronomia, prodotti locali e prodotti tipici della zona

Anche quest’anno a Caposele, in Irpinia, una grande festa di Natale all’insegna della solidarietà. A Caposele c’è infatti l’Albero di Natale più alto d’Europa, una grande pianta di ben 33 metri di altezza che anche questo Natale sarà riempito con chilometri e chilometri di luci per illuminare Un bellissimo abete greco sito nel centro storico nel Parco della Sanità e che verrà acceso sabato 2 dicembre 2023 alle ore 19.30.

Un bell’albero di Natale a scopo benefico a Caposele, in provincia di Avellino, nell’ alta Valle del Sele, vicino al santuario di San Gerardo Maiella.

Un albero per Tutti ed il Mercatino di Natale

Sempre il 2 dicembre apriranno, alle ore 16.00, gli stand dei mercatini natalizi che rimarranno anche nei giorni 3, 9 e 10 dicembre 2023. Ma non basta perché il centro storico di Caposele sarà pervaso da una magica atmosfera natalizia e si potrà passeggiare tra strade dove troveremo tante botteghe artigiane passeggiando tra istallazioni artistiche realizzate con le mattonelle all’uncinetto.

Non mancheranno anche tanti stand di enogastronomia locale che proporranno i loro prodotti tipici come le le “Matasse”, gli “amaretti”, il Muffletto, la “polenta”, la “carn cu r paparol”, gli insaccati, le castagne, l’olio e tante altre specialità ed eccellenze tradizionali irpine.

Non mancheranno, nei giorni di festa anche musica e concerti live, visite guidate delle bellezze ambientalistiche locali. Tra i vari concerti che troverete sul programma nella pagina facebook da non perdere domenica 10 alle 21 il Concerto dei Bottari di Macerata Campania, mentre sabato 9 sarà, sempre alle 21, ci sarà Rota Rossa in Concerto.

Come gli anni precedenti, tutto il ricavato delle attività sotto l’Albero, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon.

