Sagra della Pizza Figliata nel Borgo di Partignano di  Pignataro Maggiore

Anche quest’anno, per la 12^ volta, si terrà La Sagra Della Pizza Figliata nel borgo di Partignano a Pignataro Maggiore. Una bella festa che prevede anche il laboratorio per scoprire i segreti della buona Pizza Figliata del rione Partignano di Pignataro Maggiore

Da Sabato 2 a Domenica 3 Dicembre 2023, dalle ore 18,00, in Via Castelluccio a Partignano di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si terrà la 12^ ma Edizione della Sagra della Pizza Figliata.

Un buon piatto tipico della cucina del borgo di Pignataro Maggiore, che sarà il piatto principale della festa di due giorni che si terrà nel rione Partignano sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023.

In entrambi i giorni la festa inizierà a partire dalle ore 18.00 in via Castelluccio a Partignano di Pignataro Maggiore con il laboratorio della tradizionale “Pizza Figliata” con preparazione e assaggi di prodotti tipici locali.

La buona Pizza Figliata di Pignataro Maggiore

Una bella sagra dove si potrà gustare la Pizza Figliata che è un dolce tipico dell’alto casertano, un dolce povero ma squisito, preparato con ingredienti tipici della tradizione contadina come farina, vino e aromi per la sfoglia, noci e miele per il ripieno. Un dolce che veniva preparato all’inizio dell’autunno quando gli alberi di noci vengono “battuti” con lunghe pertiche per far cadere le noci.

Nella zona è famosa la Pizza Figliata del rione Partignano di Pignataro Maggiore che viene festeggiata ogni anno ed è sempre organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Vito Martire e Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù 2024, dall’Associazione Culturale “Arianova” e da L’Officina dell’Amore.Per informazioni e prenotazioni: 3400741974 – 3389979355

