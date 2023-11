Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate

Ph Mercatini di Natale Castellabate

Nel Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia, si terrà la nuova edizione dei Mercatini di Natale

Si terrà nei giorni 1/2/3, 7/8/9/10 e poi 15/16/17 dicembre 2023 la nuova edizione dei Mercatini di Natale un evento che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Quest’anno l’evento è organizzato e curato direttamente dal Comune della bella cittadina cilentana che ha fatto rientrare la manifestazione nel ricco calendario di Castellabate ‘900 legato ai festeggiamenti dei 900 anni della sua fondazione

I mercatini natalizi si svolgono da più di 10 anni nel borgo medioevale ed anche quest’anno, nei giorni indicati dal 1 al 17 dicembre sarà possibile respirare l’inconfondibile atmosfera natalizia del borgo lasciandosi incantare dall’unicità e tipicità dell’artigianato e dell’enogastronomia locale tra le stradine e i vicoletti del Borgo Medioevale di Castellabate.

I mercatini nella zona medioevale del caratteristico borgo cilentano

Previsti vari stand natalizi lungo le strette strade del borgo medioevale dove troveremo prodotti natalizi e artigianali e poi anche musica e animazione con alcuni stand di prodotti enogastronomici locali.

I “Mercatini di Natale al Borgo” di Castellabate saranno disposti lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo, rimarranno aperti dalle 10 alle 22 e saranno nella zona tra Viale Mariano e Giuseppina De Vivo, via Beato Simeone , via Duomo, via Margherita di Savoia e piazza 10 ottobre 1123.

Maggiori informazioni Sito Ufficiale

