Candele al Borgo a Castel Morrone: serata speciale a lume di candele nell’antico borgo

Serata speciale nel borgo della frazione Largisi di Castel Morrone che sarà tutto illuminato da migliaia di candele e allestimenti scenografici e con trampolieri luminosi itineranti. uno spettacolo suggestivo e incantato dove non mancherà anche il buon cibo della zona

Candele Al Borgo 2023 è una serata speciale che si terrà domenica 26 Novembre 2023 nel borgo della frazione Largisi di Castel Morrone in provincia di Caserta. L’intero borgo si vestirà di migliaia di candele e allestimenti scenografici, e con trampolieri luminosi itineranti, spettacoli del fuoco, musica popolare, area food&beverage. Una serata magica e particolarissima con l’ingresso al borgo a partire dalle 17.30. “Un percorso di luci, colori, fuoco: un’esperienza realmente suggestiva, una porta attraverso la quale si esce dalla realtà per entrare in un sogno…”

Serata speciale a lume di candele nel borgo

Una serata veramente speciale, con l’evento più luminoso e originale dell’anno. In uno scenario fatto di case, cortili, archi, cantine che conservano ancora i ricordi di un tempo, si spegneranno le luci e si accenderanno migliaia di candele per offrire ai visitatori uno spettacolo suggestivo e incantato.

I partecipanti potranno passeggiare tra mille fiammelle e potranno incontrare personaggi da favola, giardini incantati, artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco e tanto altro ancora. Nel borgo della frazione Largisi di Castel Morrone in provincia di Caserta non mancheranno anche punti ristoro con tante proposte gustose e musica popolare e della tradizione.

Per l’ingresso al borgo è previsto un Ticket di ingresso adulti di euro 5.00 mentre i bambini entreranno gratis fino a 12 anni. Prevista un’ Area parcheggio auto e bus

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 3 dicembre

Candele al Borgo 2023 : prezzi, orari e date

Quando – domenica 26 Novembre 2023

domenica 26 Novembre 2023 Dove – borgo frazione Largisi di Castel Morrone (CE)

borgo frazione Largisi di Castel Morrone Orari – Ingresso al borgo a partire dalle 17.30 – Prevendita Biglietti in loco a partire dalle 16.30

Ingresso al borgo a partire dalle 17.30 – Prevendita Biglietti in loco a partire dalle 16.30 Prezzi – Biglietto unico € 5,00 – Bambini gratis fino a 12 anni

Biglietto unico € 5,00 – Bambini gratis fino a 12 anni Informazioni Aree parcheggio bus e auto – Navetta gratuita per il borgo in partenza dalle aree parcheggio – evento ufficiale Candele al Borgo 2023

