Stelle e pianeti a Napoli: serata straordinaria all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Serata straordinaria all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con gli astronomi per una visita del planetario e osservazioni al telescopio

Giovedì 23 novembre 2023 si terrà “Stelle e pianeti a Napoli” una serata veramente speciale dove, accompagnati dagli astronomi dell’Osservatorio si potrà visitare lo straordinario Osservatorio Astronomico di Capodimonte per conoscere pianeti, stelle e galassie.

L’evento è organizzato dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e si terrà Giovedì 23 novembre 2023 su ben 4 turni alle ore 19:00, 19:40, 20:20 e alle 21:00 con prenotazione obbligatoria. L’Osservatorio invita i partecipanti a rispettare il turno prenotato

Un’occasione da non perdere per conoscere lo straordinario Osservatorio Astronomico di Capodimonte voluto da Gioacchino Murat nel 1812, data di inizio dei lavori, e inaugurato poi nel 1819 da Ferdinando I di Borbone come ricorda l’iscrizione sul fronte dell’edificio “Ferdinandus I / Astronomiae Incremento / Mdcccxix”. Oggi dopo più di 200 anni l’Osservatorio può annoverarsi tra gli istituti internazionali più attivi e prestigiosi al mondo. Visitarlo è sempre un’emozione in quanto dalla collina di Capodimonte la posizione dell’osservatorio è panoramicissima.

Giovedì 23 novembre 2023 gli astronomi dell’Osservatorio vi condurranno alla visita del planetario tra pianeti, stelle e galassie. A seguire ci saranno le osservazioni al telescopio in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani. Nel cielo di Napoli farà bella mostra la Luna e i giganti Giove e Saturno.

Biglietto d’ingresso 10€ (per 2 persone) – Prenotazione valida per due persone

Informazioni e prenotazioni – sito ufficiale

