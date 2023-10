In Vino Civitas il grande Salone del Vino alla Stazione Marittima di Salerno

Foto di rikkia hughes su Unsplash

Il Salone del Vino di Salerno con la presenza di produttori provenienti da tutt’Italia nella bellissima stazione marittima di Salerno con le migliori produzioni vitivinicole italiane

Dal 21 al 23 ottobre 2023 a Salerno nel gioiello architettonico della Stazione Marittima di Salerno, si terrà l’edizione 2023 di In Vino Civitas il Salone del Vino di Salerno che vedrà la presenza di produttori provenienti da tutt’Italia a pochi metri dalla nuova Piazza della Libertà di Salerno.

Per questa sesta edizione di In Vino Civitas attese le migliori produzioni vitivinicole italiane e una bella occasione di promozione dell’intero territorio. L’evento è organizzato dall’associazione Createam, in collaborazione con Cna e Camera di Commercio di Salerno.

Al Salone del Vino è previsto un unico tagliando di ingresso di 20 euro con cui si potrà accedere agli assaggi di tutti gli espositori presenti e alle iniziative culturali e di promozione collaterali. A cura dell’Ais, in contemporanea, si svolgeranno anche masterclass e degustazioni di grande prestigio. Orari Sabato e domenica: 16:00 -23:00 Lunedì: 11:00-18:00

Gli espositori a “In Vino Civitas” il Salone del Vino di Salerno

Aita/Alabastra – Cantine Pintore e Valentino/Albamarina/Allegrini/Amaro Don Carlo/Antica distilleria Sibona/Azienda Agricola Guerritore/Azienda Agricola San Salvatore

Borgo delle Rose

Cantina Colli del Soligo/Cantina di Venosa/Cantina Lavis/Cantine Astroni/Capichera/Casa Setaro/Casa Vinicola Gialdino/Cesarini Sforza/Cilento nutracetico/Collavini/Consorzio Vita Salernum Vites/Coppi/Coppo/Corte San Benedetto/Crifo

Eisacktal Valle Isarco/Endrizzi/Erste+Neue

Famiglia Pagano/Filare Italia/Fondazione Villa Russiz/Foss Marai/Fosso degli Angeli

Giovanni Carlo Vesce/Giustini/Gradis’ciutta

I Barisèi /Il Borro/Il Colle del Corsicano/Il Drago e la Fornace/Il Pollenza

Martini & Sohn/Kellerei Kaltern – Caldaro

La Fortezza/La Lomellina

Majolini/Mandrarossa Settesoli/Marchesi Antinori/Marisa Cuomo/Mastroberardino/Montevetrano

Nativ

Ocone/Omina Romana/Onestigroup

Perticaia/Petrillo/Pieve di Campoli/Poderi Greco/Poggio al tesoro/ProfAgri

Radici Vive/Rosso di Boss

Salvatore Martusciello/San Patrignano/San Polo/Spadafora/Stamati

Tenuta Cobellis/Tenuta Monteloro/Tenuta Montemagno/Tenuta San Benevenuto/Tenuta Ulisse/Tenute del Cerro/Tormaresca/Travaglino/Trullo di pezza

Umani Ronchi

Val d’Oca/Vallepicciola/Viberti/Vigneti Villabella/Vini Fieramosca/Vivera

Maggiori informazioni – sito ufficiale.

Maggiori informazioni – Evento Facebook

