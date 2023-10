Area Nord in Festival a Napoli con spettacoli ed eventi gratuiti

Ph Facebook Teatro Area Nord

Otto appuntamenti gratuiti da non perdere per la seconda edizione dell’Area Nord in Festival a Napoli tra incontri, proiezioni, teatro, danza, musica, laboratori. Un’anteprima di stagione ad ingresso gratuito

Fino al 23 Novembre 2023 si terrà la seconda edizione di Area Nord in Festival che si svolgerà al Teatro Area Nord, il TAN, di Napoli. La seconda edizione di Area Nord in Festival propone 8 appuntamenti gratuiti da non perdere tra incontri, proiezioni, teatro, danza, musica, laboratori. Un’ anteprima di stagione ad ingresso gratuito che presenta al pubblico i frutti artistici nati nel territorio in cui il TAN opera attraverso collaborazioni e residenze multidisciplinari.

Si parte con il laboratorio musicale SONG, io sono io suono io scrivo io sogno a cura del Centro MaMu diretto da Giulia Biancardi che si concluderà con un’apertura al pubblico il 7 novembre alle 20.30. Poi una serie di spettacoli e concerti da non perdere tra cui, in chiusura dell’evento il 23 novembre il concerto dal titolo Classico Contemporaneo, della band FANALI (Michele De Finis, Jonathan Maurano, Caterina Bianco) con la partecipazione di Francesco Di Bella e Dario Sansone: rivisitazione in chiave contemporanea dei classici della canzone napoletana da Bruni e Murolo ai giorni nostri.

Per gli eventi Area Nord in Festival a Napoli l’ingresso e il servizio navetta “POLIBUS” dal centro della città sono gratuiti su prenotazione inviando una mail a teatriassociatinapoli@gmail.com o chiamando al numero 0815851096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Programma Area Nord in Festival – Seconda Edizione

(anteprima di stagione a ingresso gratuito)

dal 6 ottobre – 7 novembre – SONG ij , io sono io suono io scrivo io sogno – laboratorio musicale a cura di Centro MaMu diretto da Giulia Biancardi

– , io sono io suono io scrivo io sogno – laboratorio musicale a cura di Centro MaMu diretto da Giulia Biancardi 6 ottobre ore 20.30 – 7 ottobre ore 19.00 – 8 ottobre ore 18.00 – TEATRO AREA NORD – NOI SIAMO INVECE – drammaturgia contemporanea – ideato e scritto da Angelica Bifano – Interpreti – Angelica Bifano e Jacopo Bottani, Regia – Giovanni Battista Storti – Produzione: Interno 5-Napoli, Teatro Libero-Palermo E con il sostegno di: Teatro delle Forche, Officina della Cultura, TAN-Teatro Area Nord, La Contrada-Teatro Stabile di Trieste

– drammaturgia contemporanea – ideato e scritto da Angelica Bifano – Interpreti – Angelica Bifano e Jacopo Bottani, Regia – Giovanni Battista Storti – Produzione: Interno 5-Napoli, Teatro Libero-Palermo E con il sostegno di: Teatro delle Forche, Officina della Cultura, TAN-Teatro Area Nord, La Contrada-Teatro Stabile di Trieste 28 e 29 ottobre ore 20.30 – TEATRO AREA NORD – PIETAS – teatro danza – Coreografia e regia Antonello Tudisco – Drammaturgia Vincenzo Ambrosino e Domenico Ingenito – Interpreti Gerardo Di Pietro, Lia Gusein Zade, Gaetano Montecasino, Valeria Petroni Stefano Roveda, direttrice di produzione Hilenia De Falco – produzione Interno5 co-prodotto con Le Granit Scene Nationale de Belfort. residenze artistiche presso Teatro Area Nord di Napoli e La Cooperative SN di Belfort

– teatro danza – Coreografia e regia Antonello Tudisco – Drammaturgia Vincenzo Ambrosino e Domenico Ingenito – Interpreti Gerardo Di Pietro, Lia Gusein Zade, Gaetano Montecasino, Valeria Petroni Stefano Roveda, direttrice di produzione Hilenia De Falco – produzione Interno5 co-prodotto con Le Granit Scene Nationale de Belfort. residenze artistiche presso Teatro Area Nord di Napoli e La Cooperative SN di Belfort 4 novembre ore 19.00 e 5 novembre ore 18.00 – TEATRO AREA NORD – L’ANNIVERSARIO RELOADED – drammaturgia contemporanea – di Gianluca d’Agostino con Agostino Chiummariello e Gianluca d’Agostino aiuto regia: Rossella Amato

– – drammaturgia contemporanea – di Gianluca d’Agostino con Agostino Chiummariello e Gianluca d’Agostino aiuto regia: Rossella Amato 7 novembre ore 20.30 – TEATRO AREA NORD – SONG – presentazione finale del laboratorio

– – presentazione finale del laboratorio 9 novembre ore 11.00 – TEATRO AREA NORD – LA LUNA E PULCINELLA – spettacolo di burattini a guanto alla maniera delle guarattelle napoletane di e con Irene Vecchia

spettacolo di burattini a guanto alla maniera delle guarattelle napoletane di e con Irene Vecchia 10 novembre – TEATRO AREA NORD – Incontri proiezioni e letture per l’80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli

– Incontri proiezioni e letture per l’80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli 15 novembre 20.30 – METAMORFOSI – regia Lello Serao – spettacolo conclusivo del laboratorio Progetto Bio-Beauty in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II. Coordinato dalla Professoressa Barbara Majello

– regia Lello Serao – spettacolo conclusivo del laboratorio Progetto Bio-Beauty in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II. Coordinato dalla Professoressa Barbara Majello 19 novembre ore 18.00 – USCITI PAZZI – drammaturgia contemporanea – con Antonio D’Avino, Laura Pagliara e Valeria Impagliazzo – Regia Niko Mucci

– drammaturgia contemporanea – con Antonio D’Avino, Laura Pagliara e Valeria Impagliazzo – Regia Niko Mucci 23 novembre – TEATRO AREA NORD – Fanali in concerto – CLASSICO CONTEMPORANEO – omaggio alla canzone classica napoletana da Bruni e Murolo ad oggi – con la partecipazione di Francesco Di Bella e Dario Sansone

Il TAN – Teatro Area Nord si trova a Via Nuova Dietro la Vigna, 20, Piscinola Napoli – tel. 081-5851096 / 081-5514981

Maggiori informazioni e eventuali variazioni sui programmi comunicati – Teatro Area Nord

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.