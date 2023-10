Apertura straordinaria gratuita della Biblioteca dei Girolamini a Napoli

Apertura straordinaria gratuita della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini a Napoli scoprendo anche, oltre alla bellezza dei luoghi, anche rarissimi manoscritti musicali e testi a stampa, provenienti dall’Archivio della Biblioteca

Domenica 8 ottobre 2023 ci sarà un’apertura straordinaria gratuita della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini a Napoli, dalle ore 9 alle 12, in occasione della “Domenica di Carta”.

Quest’ultima è la bella iniziativa del Ministero della Cultura per far scoprire e valorizzare l’immenso patrimonio custodito nelle biblioteche d’Italia e negli straordinari luoghi che le ospitano. Per questa apertura speciale si potranno ammirare una selezione degli antichi inventari del fondo librario.

La Domenica di Carta a Napoli alla Biblioteca dei Girolamini

Una bella occasione per scoprire che Biblioteca dei Girolamini ebbe, fin dalla sua fondazione, una particolare vocazione musicale, grazie anche alla presenza, tra i suoi fondatori, di padre Giovenale Ancina, profondo conoscitore della materia. Una lunga tradizione di maestri di musica filippini fece dei Girolamini, dalla metà del Seicento, una vera e propria “Casa della Musica“, dove tutt’oggi si custodisce la più importante raccolta di musica sacra napoletana dei secoli XVI-XVIII esistente al mondo.

In occasione della Domenica di Carta 2023, saranno eccezionalmente esposti, nella Chiesa dei Girolamini, rarissimi manoscritti musicali e testi a stampa, provenienti dall’Archivio della Biblioteca, attualmente oggetto di un importante progetto di digitalizzazione.Per domenica 8 ottobre 2023 è previsto l’accesso libero contingentato da Piazza dei Girolamini, dalle ore 9.15 con ultimo ingresso alle ore 12.15.

