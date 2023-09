La stella Michelin Marianna Vitale illumina La Reggia Outlet con il suo cooking show

Fall in Wine: shopping, vino e cooking show con la stella Michelin Marianna Vitale un evento gratuito che ci permetterà di scoprire, in ben 40 boutique, di vini e cantine all’interno dei negozi. E in ogni negozio ci sarà un vino da degustare e una cantina da scoprire assieme ai Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier

Giovedì 28 settembre e Venerdì 29 settembre 2023, dalle 17:00 alle 20.00, l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity torna a La Reggia Designer Outlet con Fall in Wine due giorni da non perdere con shopping, vino e cooking show con la stella Michelin Marianna Vitale.

E poi degustazioni in boutique per una shopping experience che solletica i sensi e appassiona i wine lover. Tra 40 boutique selezionate del Centro troveremo un aperitivo insolito tra abiti e accessori moda, all’insegna del fashion&wine per scoprire le nuove collezioni autunnali

Fall in Wine: shopping, vino e cooking show alla Reggia Designer Outlet

Fall in wine è il tema di questa seconda edizione presso La Reggia Designer Outlet che dà il benvenuto all’autunno, alle nuove collezioni di stagione e al buon vino. Con la wine map dell’evento – sia cartacea che digitale – si potrà seguire il percorso alla scoperta di vini e cantine all’interno dei negozi contrassegnati dal logo dell’evento. In ogni negozio ci sarà un vino da degustare e una cantina da scoprire. I Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier accompagneranno le degustazioni nelle boutique: la partecipazione è gratuita, sarà sufficiente iscriversi sul portale de La Reggia Designer Outlet nei giorni precedenti l’evento a questo link, l’iscrizione dà diritto anche al calice da degustazione in vetro in omaggio.

La novità di questa edizione è il cooking show di Marianna Vitale, chef una stella Michelin di SUD Ristorante (Quarto, Napoli), nella Piazza delle Palme, al centro de La Reggia Designer Outlet. Tra piastre e padelle, chef Marianna incanterà gli ospiti tra racconto e preparazioni live: ingredienti insoliti, radici ben salde nella tradizione, un twist creativo e una verve unica caratterizzano la cucina di Marianna Vitale, esploratrice di sapori e abbinamenti, capace di destreggiarsi tra preparazioni pop e fine dining.

Due giorni speciali con la chef Marianna Vitale e i negozi che partecipano

Giovedì 28 la chef si esibirà in un live cooking con la brigata di Sud Ristorante,

Venerdì 29 settembre toccherà al team giovane e creativo di Marlimone, il bar bistrot che Marianna Vitale ha aperto a Pozzuoli, per offrire un’inedita linea di cucina, bar e acidità.

I negozi che partecipano il 28 settembre:

Alberta Ferretti/Moschino, Blumarine, Brooks Brothers, Coccinelle, Eddy Monetti, Elisabetta Franchi, Flavio Castellani, Furla, Graziella Braccialini, Hugo, Ixos, Luxury Zone, Michael Kors, Pinko, Piquadro, Plein Sport, Rebel Queen, Spada, Karl Lagerfeld, Motivi.

I negozi che partecipano il 29 settembre:

Barbuti, Bervicato, BOSS, Calvin Klein, Camomilla, CMP, Coach, Columbia, Diesel Kid, Gap, Guess Accessories, Lacoste, Naima, North Sails, The Bridge, Timberland, Tommy Hilfiger, Twinset, U.S. Polo Assn, Nuvola.

Le aziende vinicole presenti alla Reggia Designer Outlet

Le aziende vinicole presenti il 28 settembre: Di Majo Norante, D’Ambra vini, Contrada Salandra, Carputo vini, La Molara, Tenuta Cavalier Pepe, Portolano vini, Cantine I Favati, Fazio Wines, La Fortezza, Tenuta Augustea, Salvatore Martusciello, Poggio alla Meta, Fontanavecchia, Vini Scairato, Claudio Quarta Vignaiolo, Francesca Carannante, San Salvatore 1988, Martino Vini, Cantine Astroni, Casale del Giglio.

Le aziende vinicole presenti il 29 settembre: Azienda Agricola Giammalvo, Frescobaldi, Tommasone vini, Cantine Borgo di Colloredo, Viticoltori Lenza, Cantine Olivella, Masseria Campito, Cantina di Solopaca, Masseria Frattasi, Monserrato 1973, Cantine Tora, Tenuta Sant'Agostino, Cantine dell'Averno, Tenuta C'est la vie, Cardone vini, Casa Setaro, Tenuta Scuotto, Cantavitae, Ocone, Sorrentino vini; Feudi di San Gregorio.

