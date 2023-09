Cinema in Festa 2023: film a solo 3,50 euro nei Cinema di Napoli e Campania

©Foto di Myke Simon su Unsplash

Le sale cinematografiche che consentiranno a Napoli e in Campania, per cinque giorni l’accesso a 3,50 euro, con grandi visioni e la magia del film visto sul grande schermo

Ritorna in Campania “Cinema in Festa” una bella iniziativa che ci permetterà da domenica 17 a Giovedì 21 settembre 2023, di andare al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro per tutti i film, in tanti cinema di Napoli e della Campania. Cinque giorni di grandi visioni nei cinema di Napoli con la magia del film visito sul grande schermo con biglietti a 3,50 euro.

Una bella iniziativa del Ministero della Cultura assieme a Anica e Anec per rilanciare la voglia di vedere i grandi film nei grandi schermi.

Cinema in festa. I cinema aderenti a Napoli e in Campania

Dal 17 al 21 settembre 2023 aderiranno in tutta Italia molte sale cinematografiche all’iniziativa consentendo l’accesso a 3,50 euro per tutti i film.

Al momento le sale aderenti a Napoli città sono le seguenti:

Napoli – Acacia

Napoli – America

Napoli – Filangieri

Napoli – La Perla

Napoli – Metropolitan

Napoli – Modernissimo

Napoli – Plaza

Napoli – The Space – Napoli

Napoli – Vittoria

Di seguito tutte le Sale aderenti all’iniziativa Cinema in Festa nelle varie provincie della Campania

Provincia di Avellino

Avellino – Partenio

Lioni – Nuovo

Mercogliano – Movieplex

Mirabella Eclano – Carmen Citiplex

Provincia di Benevento

Benevento – Gaveli Maxicinema

Telese – Modernissimo

Torrecuso – Torrevillage

Provincia di Caserta

Aversa – Cinema Vittoria

Aversa – Cimarosa

Marcianise – Uci Cinemas Cinepolis Marcianise

Mondragone – Ariston

Piedimonte Matese – Cotton Movie & Food

Sant’Arpino -Lendi

Provincia di Napoli

Afragola – Happy Maxicinema

Anacapri – Paradiso

Casalnuovo – Magic Vision

Casoria – Uci Cinemas Casoria

Castellammare di Stabia – Montil

Castellammare di Stabia – Stabia Hall

Castellammare di Stabia – Supercinema

Nola – Savoia

Nola – The Space – Nola

Piano di Sorrento – Delle Rose

Poggiomarino – Eliseo

Portici – Roma

Torre del Greco – Corallo

Vico Equense – Aequa

Provincia di Salerno

Camerota – Bolivar

Cava de’ Tirreni – Alambra

Giffoni Valle Piana – Giffoni Cinema

Nocera Inferiore – Sala Roma

Pagani – La Fenice

Pellezzano – Charlot

Sala Consilina – Adriano

Salerno – Delle Arti

Salerno – San Demetrio

Salerno – The Space – Salerno

Vallo Della Lucania – Cineteatro La Provvidenza

Maggiori informazioni e tutti i cinema aderenti all’iniziativa sul siti ufficiale – Cinema in Festa

