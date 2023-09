Borgo Di Vino in Jazz nel borgo San Nicola sui monti Lattari

Ph Facebook Pro Loco Lettere

Una bella festa del vino assolutamente da non perdere con “Lettere Borgo Di Vino in Jazz” ad ingresso gratuito che si terrà a Lettere nell’incantevole scenario del Borgo antico di San Nicola con anche tanto buon cibo locale.

Dal 15 al 17 settembre 2023 grande festa a Lettere, sui monti Lattari, al Borgo San Nicola per tre giorni di degustazioni e musica dal vivo per la nuova edizione di Borgo diVino in Jazz, la festa del buon vino a Lettere (NA).

“Lettere Borgo Di Vino in Jazz” è la bella festa del vino ad ingresso gratuito che si terrà a Lettere nell’incantevole scenario del Borgo antico di San Nicola. La festa si terrà nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 settembre e nella mattinata di domenica 17 settembre 2023.

Borgo diVino in Jazz 2023 a Lettere (NA)

Per tre giorni al Borgo San Nicola a Lettere ci sarà tanta buona musica jazz ma anche incontri, degustazioni e tanto, tanto buon vino. Una bella festa in cui si potranno incontrare anche le cantine vinicole locali e le varie eccellenze che si trovano nei Monti Lattari.

Non mancheranno stand enogastronomici e degustazioni dei prodotti locali e poi tanta buona musica jazz.

Il programma di Borgo diVino in Jazz 2023

Venerdì 15 Settembre 2023

Ore 18.30, presso il salone parrocchiale di San Nicola, Convegno “Il di…vin poetar” a cura del Referente Ceic Monti Lattari,

Ore 19.00 inaugurazione ed apertura degli stand fino alle ore 24.00.

Sabato 16 Settembre 2023

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 degustazione delle pietanze, dei prodotti tipici e del buon vino accompagnati da tanta musica jazz.

Domenica 17 Settembre 2023

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 visita al Castello, al Borgo e al vigneto su prenotazione.

Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 “Pranzo al Borgo” tipico di una domenica letterese a chilometri zero e su prenotazione.

L’evento chiude alle ore 16.00.

N.B. La domenica l’evento sarà solo a pranzo e su prenotazione con prodotti a km 0 della tradizione letterese. Sarà proposto il pranzo tipico della domenica letterese. Le prenotazioni per il pranzo domenicale si possono fare tramite messaggio whatsapp al numero della pro loco (329 935 0986). Una festa del vino assolutamente da non perdere.

Maggiori informazioni – 329 9350986, scrivere una mail a prolocolettere@gmail.com o contattare le pagine social della Pro Loco Lettere

