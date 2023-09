Nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa rivive l’Antica Pompei

Contenuto sponsorizzato

Domenica 24 settembre, alle 20:30, nell’anfiteatro del Museo di Pietrarsa andrà in scena “Pompei”, uno spettacolo che farà viaggiare nel tempo fino all’epoca dell’eruzione del Vesuvio che distrusse l’antica città.

Una narrazione dei fatti che avrà come protagonista la brava attrice Rosaria De Cicco che, con una interpretazione coinvolgente, darà vita a una donna del passato che, per incanto, si risveglia ai giorni nostri. Come se la polvere del suo tempo, per magia, le avesse donato nuova vita e coscienza catapultandola nel 2023. Immaginate il suo stupore di fronte a uno scenario per lei assolutamente incredibile.

Pompei: un reading teatrale coinvolgente

Il reading teatrale, creazione di Nicola Le Donne, offre uno sguardo intimo nelle vite degli abitanti della antica Pompei, svelando aspetti sociologici e antropologici in maniera ironica e brillante. L’autore, infatti, riesce a mettere in luce sia elementi noti, sia quelli meno conosciuti dell’epoca, offrendo allo spettatore uno spaccato autentico e coinvolgente di un’epoca lontana. A rendere più affascinante il tutto, contribuisce il confronto con la realtà contemporanea.

La rappresentazione si inserisce come evento straordinario nell’ambito della rassegna “Binario Rosa” allestita durante la stagione estiva al Museo di Pietrarsa.

Pompei, lo spettacolo all’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni