Giornata del Panorama del FAI: eventi e iniziative alla Baia di Ieranto

Giornata speciale alla Baia di Ieranto con tanti eventi tra passeggiate panoramiche, laboratori creativi, esperienze didattiche, trekking al tramonto, escursioni in Kayak e tanto altro ancora.

Domenica 10 settembre 2023 torna la “Giornata del Panorama” del FAI che prevede tante iniziative culturali e ricreative per far conoscere i bellissimi panorami italiani in 12 Beni del FAI in 10 regioni italiane: in Campania previste visite e iniziative nella splendida Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA).

Una bella occasione per conoscere e scoprire luoghi unici e apprezzare la bellezza del paesaggio che ci circonda. Anche alla Baia di Ieranto ci sarà una giornata piena di attività, tra passeggiate panoramiche, laboratori creativi, esperienze didattiche, trekking al tramonto, escursioni in Kayak e tanto altro ancora.

“Giornata del Panorama” del FAI alla Baia di Ieranto

Domenica si inizia alle 9 alla Baia di Ieranto per una giornata unica per godere dei suoi bellissimi panorami nelle diverse ore del giorno attraverso trekking guidati sui sentieri della Baia esplorazioni marine e tanto altro. Tutti gli eventi sono a pagamento e prevedono un costo da 5 a 25 euro.

Tra gli eventi da non perdere:

Ore 09.00 Trekking da Nerano a Ieranto, Passeggiata artistica con disegno dal vero e acquerello

dalle ore 09:30 alle 12:30 Trekking Paesaggi Smarriti

Ore 10:30/12:00 Visite guidate paesaggio agricolo

Ore 10:30/13:30 Esplorazioni Marine

Ore 16:30 Trekking al tramonto

Tutte le informazioni su come partecipare, come arrivare, cosa indossare e/o portare e i prezzi delle varie iniziative sono nel dettaglio sulla pagina ufficiale del FAI

