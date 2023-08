Ischia Piano & Jazz 2023: Tre Serate Magiche con Mannoia, Bollani e Fresu all’Albergo della Regina Isabella

Italian jazz pianist Stefano Bollani performs during the fourth night of the 63rd Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 15 February 2013. The Sanremo Italian Song Festival runs from 12 to 16 February. ANSA/ETTORE FERRARI

Nell’Auditorium del prestigioso Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno un festival del jazz con grandi protagonisti della musica tra cui Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Paolo Fresu e tanti altri Da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre 2023 tre grandi serate di musica a Ischia con tanti importanti musicisti all’Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno all’interno del prestigioso Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno. Inizia, infatti, la quattordicesima edizione di Ischia Piano & Jazz che porta i grandi nomi della musica jazz sull’isola verde. Si inizia subito alla grande mercoledì 30 agosto con la raffinata musica di Fiorella Mannoia che sarà in duo con il grande pianista Danilo Rea, rileggendo alcuni straordinari brani del suo repertorio e non solo. Giovedì si potrà ascoltare la pianista Rita Marcotulli e la straordinaria tromba di Paolo Fresu in un concerto per veri intenditori. Ischia Piano & Jazz 2023 chiuderà in bellezza venerdì 1 settembre con il concerto in piano solo del bravissimo Stefano Bollani, in una serata eccezionale di grande musica e spettacolo. Oltre ai singoli biglietti è in vendita anche un conveniente abbonamento per le tre serate, a prezzo promozionale. 🎟 Concerti jazz a Ischia: Biglietti disponibili online su VivaTicket Programma XIV Edizione Ischia Piano & Jazz 30 Agosto 2023 ore 21:45 – FIORELLA MANNOIA E DANILO REA – Posto Numerato euro 50,00+commisisoni

31 Agosto 2023 ore 21:45 – RITA MARCOTULLI E PAOLO FRESU – Posto Numerato euro 35,00+commisisoni

1 Settembre 2023 ore 21:45 – STEFANO BOLLANI – Posto Numerato euro 45,00+commisisoni Biglietti Ischia Piano & Jazz: Acquista Ora! Non perdere l’opportunità di vivere serate magiche all’Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno. Dal 30 agosto al 1 settembre 2023, Ischia Piano & Jazz ti offre performance indimenticabili con Fiorella Mannoia, Stefano Bollani e Paolo Fresu. I biglietti sono disponibili su VivaTicket (Abbonamento alle 3 serate Euro 110,00 + commissioni) e nei punti vendita selezionati ad Ischia (Negombo, Libreria Imagaenaria e Rvstica Domvs). Assicurati il tuo posto in questo evento imperdibile! Maggiori Informazioni – Ischia Piano & Jazz © Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata. Link affiliato a VivaTicket per i biglietti