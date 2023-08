Serata musicale straordinaria alla Casina Vanvitelliana del Fusaro con Le Armonia

L’atmosfera magica ed elegante della Casina Vanvitelliana del Fusaro farà da cornice ad un eccezionale concerto del trio vocale “Le Armonie” nell’ambito delle “Notti Vanvitelliane“, un progetto per le celebrazioni dei 250 anni dalla morte di Vanvitelli

Giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21, la Casina Vanvitelliana di Fusaro sarà il palcoscenico di un evento musicale straordinario, in cui la magia della musica si fonderà con la bellezza storica del luogo.

Le tre talentuose cantanti del gruppo “Le Armonie”, definite “il Volo” al Femminile porteranno il pubblico in un volo emozionante di note e melodie, rendendo la serata un momento indimenticabile per tutti coloro che avranno il privilegio di partecipare. Una serata speciale tra la straordinaria voce delle Armonie e un’immersione nella storia e nell’atmosfera suggestiva della Casina Vanvitelliana: un’esperienza indimenticabile da non perdere.

Come partecipare alla serata speciale alla Casina Vanvitelliana

La serata del 31 agosto 2023 è un’iniziativa di promozione culturale e territoriale che inaugura il ciclo “Notti Vanvitelliane”, il nuovo progetto promosso dal Centro Ittico Campano tra le celebrazioni dei 250 anni dalla morte di Vanvitelli di quest’anno.

Il progetto prevede solo per i residenti l’ingresso gratuito a sedere previa prenotazione fino ad esaurimento posti ed ingresso gratuito in piedi libero, mentre i restanti posti a sedere per il pubblico provvisto di ticket. Prezzi a partire da 20€ + prevendita

I protagonisti della serata

Le Armonie: Un Volo di Note: Hera Guglielmo, Elena Annunziata e Marianna Corrado, tre talentuose cantanti, uniscono le loro voci in un connubio armonico, creando un’esperienza musicale unica che può essere paragonata al famoso gruppo “Il Volo“. Il soprano di Hera Guglielmo, insieme alle voci pop di Elena e Marianna, forma un trio straordinario che cattura l’essenza di ogni brano, emozionando il pubblico con esecuzioni delicate e potenti allo stesso tempo.

L'Accompagnamento del Maestro Antonello Cascone: Il Maestro Antonello Cascone, rinomato pianista e arrangiatore, cura con maestria gli arrangiamenti di tutti i brani, regalando una fresca reinterpretazione dei classici napoletani e degli evergreen italiani e internazionali. La sua guida al pianoforte sottolinea la bellezza delle voci di "Le Armonie", creando una perfetta armonia tra musica e interpretazione.

