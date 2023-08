Benevento Città Spettacolo: si da il via alla 44° edizione del festival con Gianni Morandi, Maurizio de Giovanni e Matteo Paolillo

© Napoli da Vivere

Ritorna il grande evento di Benevento Città Spettacolo con anche grandi concerti di Gianni Morandi, degli Alunni del Sole, di Geolier e di Matteo Paolillo. Non mancherà Maurizio De Giovanni.

Si terrà dal 25 al 30 agosto 2023 nel centro storico di Benevento la grande kermesse di Benevento Città Spettacolo che per il 2023 arriva alla sua 44esima edizione. Tra i grandi ospiti Gianni Morandi, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo come co-conduttore assieme con Amadeus che terrà un grande concerto il 28 agosto, in piazza Risorgimento.

Anche quest’anno non mancherà un grande coinvolgimento del centro della città con le piazze tematiche: a piazza Torre ci saranno i libri con un appuntamento con il vincitore del Premio Strega, in piazza Arechi tanti eventi per i giovani mentre a piazza Roma ci saranno tanti eventi per bambini e una rassegna teatrale tutta per loro.

Anche quest’anno a Benevento ci saranno tanti eventi in programma a tutte le ore e per tutti i gusti. Confermate le location di Piazza Torre, Piazza Risorgimento, il chiostro di Santa Sofia, i giardini della Rocca dei Rettori, Piazza Roma, Piazza Vari e, naturalmente, il rinnovato Teatro Comunale. Da non perdere il ricco programma di eventi gratuiti.

Tra i tanti eventi la Notte dei Musei

Nella notte tra il 26 e 27 agosto 2023 si terrà la Notte ai Musei, un tour di notte alla scoperta della storia della Rocca dei Rettori. Le visite drammatizzate, a cura della Compagnia Teatrale “Red Roger”, si terranno presso la Rocca dei Rettori in quattro turni: 00:00 – 00:45 – 01:30 – 02:15

Le prenotazioni per i tour gratuiti possono essere effettuate inviando una mail a info@cittaspettacolo.it, specificando in oggetto “Prenotazione Notte ai Musei”. Nella richiesta di prenotazione è necessario indicare quanto segue: Numero di partecipanti, Giorno ed orario richiesta turno, Nome e Cognome dei visitatori, Recapiti e-mail e telefonico. I richiedenti saranno contattati telefonicamente e/o a mezzo mail da parte dello staff del Festival per la conferma di prenotazione.

Programma completo di Benevento Città Spettacolo

