Scopri ‘Antiqua, Il Suono & Il Sacro’: Festival Gratuito di Musica Antica nelle Basiliche Romaniche di Terra di Lavoro

Concerti gratuiti per un bel festival di musica antica che ci farà scoprire due tra le più belle Basiliche romaniche di Terra di Lavoro, quella di S. Maria in Foro Claudio in Ventaroli di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis

Si chiama “Antiqua / Il Suono & Il Sacro” ed è un festival di musica antica gratuito che si terrà dal 19 al 27 agosto 2023 tra le bellezze di due tra le più belle Basiliche romaniche di Terra di Lavoro, in particolare quella di S. Maria in Foro Claudio in Ventaroli di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis. Luoghi stupendi e musica speciale che potremo scoprire grazie all’associazione Anna Jervolino, che ha organizzato l’evento.

Previsti cinque appuntamenti tra concerti, drammaturgie e Missa Medievalis – liturgie con musica d’epoca che saranno a cura di due tra i più importanti complessi italiani dediti alla riscoperta e diffusione dei repertori antichi: l’Ensemble Dramsam e l’Ensemble Oktoechos. Tutti eventi artistici di grande fascino e suggestione che si terranno nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis e di S. Maria in Foro Claudio di Ventaroli di Carinola. L’ingresso ai concerti è libero, sino ad esaurimento posti.

“Antiqua / Il Suono & Il Sacro” – programma 2023

Sabato 19 Agosto 20.30 – Ventaroli di Carinola / Basilica di S. Maria in Foro Claudio – Ensemble Dramsam – VIATORES – Canti di Cavalieri, Dame e Pellegrini sulle strade dell’Europa Medievale

– / Basilica di S. Maria in Foro Claudio – Ensemble Dramsam – VIATORES – Canti di Cavalieri, Dame e Pellegrini sulle strade dell’Europa Medievale Domenica 20 Agosto 19.00 / 20.30 – S. Angelo in Formis / Basilica Benedettina – Ensemble Dramsam – Alle 19.00 – MISSA MEDIEVALIS/ SONET VOX ECCLESIE In concomitanza con la Liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo – Alle 20.30 – FLORES AQUILEIAE – “…Il programma propone prevalentemente il repertorio conservato a Cividale del Friuli – sede del Patriarcato di Aquileia nei secoli XIV e XV – … frammenti di sacre rappresentazioni con accenni gestuali, discanti, e raffinate composizioni di Antonius de Cividate…”

Domenica 27 Agosto 19.00 / 20.30 – S. Angelo in Formis / Basilica Benedettina – Ensemble Oktoechos – Alle > 19.00 – MISSA MEDIEVALIS / LAUS TRINITATI In concomitanza con la Liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo – Alle 20.30 ABELARDO ED ELOISA / UNA STORIA MEDIEVALE

Maggiori informazioni – Festival gratuito di musica antica

