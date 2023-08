Sagra delle Penne alla Boscaiola a Mercogliano (AV)

A Torelli di Mercogliano una sagra che da 30 anni propone realmente i buoni piatti locali che trovano la loro origine nella civiltà contadina dell’avellinese. Oltre alle penne alla boscaiola ci sarà anche il piatto tipico torellese composto da fagioli, funghi porcini, sbriciolata di cotechino e poi “fusilli alla montanara”, i gustosi “cavatelli e fagioli e tanto altro

Una bella sagra che si svolge da anni ritornerà da Giovedì 24 a Domenica 27 Agosto 2023, di sera dalle ore 20:00 alle ore 23:55, a Torelli di Mercogliano, vicino ad Avellino: la Sagra delle Penne alla Boscaiola.

La festa si terrà a Via Traversa N° 131 presso il Centro Sociale “la Città A Spasso” a Torelli di Mercogliano (AV) e giungerà quest’anno alla sua 30a edizione. In queste 30 edizioni la sagra delle Penne alla Boscaiola è diventato un appuntamento gastronomico molto seguito e, ogni anno, tanti amanti della buona cucina si recano a Mercogliano a fine agosto per questa sagra. Una sagra che a Torelli di Mercogliano propone realmente i buoni piatti locali che trovano la loro origine nella civiltà contadina.

Tanta buona enogastronomia locale che nasce dalla tradizione

Alla 30^ edizione della sagra delle Penne alla Boscaiola troveremo anche il piatto tipico torellese composto da fagioli, funghi porcini, sbriciolata di cotechino, che nacque proprio dalla necessità di garantire ai coltivatori, che affrontavano il duro lavoro dei campi: il piatto sarà riproposto secondo la ricetta originaria. Regine della festa saranno le “penne alla boscaiola” da cui la sagra prende il nome e un piatto appositamente preparato per festeggiare i trenta anni della manifestazione. Non mancheranno poi i “fusilli alla montanara”, i gustosi “cavatelli e fagioli” che sono piatti atti a deliziare il palato più raffinato ed esigente. Nel menu ci saranno anche i panini con salsiccia o bistecca con ottimi contorni di stagione e poi anhe raffinati dolci. Il tutto, naturalmente, innaffiato da eccellente “Aglianico Doc”.

Ogni sera musica di rinomati gruppi del luogo a Torelli di Mercogliano, dunque, dal 24 al 27 agosto, in via Traversa presso il complesso sociale “La Città a Spasso”.

Sagra delle Penne alla Boscaiola a Torelle di Mercogliano

