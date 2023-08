La grande festa del Fico Bianco del Cilento a Giungano

Ph Facebook ProLoco Giungano

Nel Cilento ritorna la bella festa con protagonista l’ottimo Fico Bianco del Cilento D.O.P che non mancherà in ogni piatto proposto, dal primo al dolce. Un prodotto eccezionale apprezzato anche all’estero

Anche quest’anno a Giungano (SA) nel Cilento, in Contrada San Giuseppe, si terrà da domenica 20 a giovedì 24 Agosto 2023 la 7° Edizione della Festa del Fico Bianco organizzata dalla Pro Loco di Giungano.

Cinque giorni di grande festa e di musica per celebrare una delle prelibatezze agroalimentari del Cilento, l’ottimo Fico Bianco del Cilento D.O.P che non mancherà in ogni piatto preparato, dal primo al dolce e anche nel gustosissimo liquore di fichi disponibile nella sagra. Il Fico Bianco del Cilento DOP è un prodotto con caratteristiche uniche e di pregio, apprezzate anche all’estero.

Il Fico Bianco del Cilento DOP: un prodotto di grande qualità e pregio

Tra le bontà disponibili un bel menù a base di fichi, dall’antipasto al dolce, dal tradizionale piatto cilentano al più raffino piatto gourmet, con tante novità e anche piatti senza glutine. Sarà possibile degustare piatti molto caratteristici, dai colori e dai sapori più rari, realizzati con i fichi, il tutto accompagnato nelle varie serate da gruppi di musica popolare.

Di seguito il programma delle serate:

20 Agosto: Vincenzo Romano e Uhanema Orchestra

21 Agosto: Tammorrasia

22 Agosto: I Musicastoria

23 Agosto: Le Cuntesse e Vincenzo Romano

24 Agosto: Vienteterra

Festa Del Fico Bianco a Giungano (Sa) – maggiori info

