A Paestum il Vertical Summer Tour 2023 di Radio Deejay: il maxi villaggio gratuito sulla spiaggia

Ph Facebook Vertical Tour

Arriva sulla spiaggia libera di Paestum il Vertical Summer Tour 2023 di Radio Deejay il Maxi Village ad accesso libero e gratuito: un grande evento itinerante che gira per le spiagge italiane

Sabato 12 e domenica 13 Agosto 2023 grande festa sulla spiaggia di Paestum (SA), in particolare sulla grande Spiaggia libera – Lungomare Laura, in via Dei Lidi perché arriva il Vertical Summer Tour 2023 di Radio Deejay, il maxi villaggio di 2.000 mq sulla spiaggia completamente gratuito.

E dopo le grandi feste sul mare a Bibione, Barletta e Castiglione sulla Pescaia il Vertical Summer Tour 2023 di Radio Deejay arriva il 12 e il 13 a Paestum con i suoi grandi programmi ed eventi tutti gratuiti. Quest’anno il Bilboa Vertical Summer Tour 2023 presenta anche i talent di Radio Deejay e il 12 e 13 agosto 2023 a Paestum, ci sarà anche una special guest di Wad.

Vertical Summer Tour: Maxi Village con animazione, musica ed attrazioni sulla spiaggia

Anche a Paestum arriva il Vertical Summer Tour con il suo Maxi Village itinerante di 2000 Mq sulla spiaggia che porterà, dalla mattina alla sera e per tutto il week end, divertimento, animazione, musica ed attrazioni con ingresso libero e gratuito.

Si potrà praticare sport sulla spiaggia (e in acqua), rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

La mattina (10-13) ci sarà risveglio muscolare (a cura di Ricola) e acquagym (a cura di a cura di Infasil) per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

ci sarà risveglio muscolare (a cura di Ricola) e acquagym (a cura di a cura di Infasil) per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro. Il pomeriggio (15-19) ci saranno tanti tornei sportivi adatte ad ogni target e generazione come il Beach Tennis, a cura di Bilboa, il Beach Volley, griffato Tequila Jose Cuervo (Gruppo Montenegro), il Calciobalilla con la Ricola Table Soccer Cup e tanto altro. Non mancheranno la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle) con un istruttore dedicato, la Polaroid Eyewear SUP Race, ed anche i kayak, per praticare sport e vivere il mare come su un’imbarcazione.

Nel corso della tappa di Paestum il Vertical Summer Tour ospiterà dei talent di Radio Deejay e, Capaccio Paestum ci sarà Wad il 12 agosto dalle 19 alle 22 con il suo DJ Set.

Tutte le info e il programma di Bilboa Vertical Summer Tour 2023 su Verticaltour.it –

Facebook Vertical Tour

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.