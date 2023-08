Sentieri del Gusto a Pimonte: alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari con musica, eventi e degustazioni

Ph Facebook Pro Loco Pimonte

Tante serate alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari con i Sentieri del Gusto una manifestazione con tanta musica, eventi e degustazioni di prodotti tipici locali. Tra gli ospiti spettacoli gratuiti anche con Luca Sepe, Cicco Merolla e Gianluca Capozzi

Nove serate speciali dal 5 al 13 agosto 2023 sui Monti Lattari a Pimonte per i “Sentieri del Gusto” una festa “storica” che quest’anno presenta anche degli stand dedicati alla vendita e la degustazione dei prodotti tipici.

A Pimonte, vicino Castellammare di Stabia, di sera in Piazza San Michele una nuova edizione della sagra Sentieri del gusto che ci porta alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari.

Un bell’evento con tanta musica, eventi e degustazioni di prodotti tipici della enogastronomia Made in Pimonte per questa terza edizione per Sentieri del Gusto realizzata dalla pro loco e l’amministrazione comunale.

Tanti spettacoli di sera nel piazzale San Michele dal 5 al 13 agosto con il 6 Luca Sepe e i tiktoker, il 7 appuntamento con Ciccio Merolla, l’8 agosto sarà la volta di Mariano Bruno, il 9 sera ci saranno i Tammurrianti, il 10 la canzone napoletana di Mario Trevi e gran finale il 13 agosto con Gianluca Capozzi. Informazioni 39 333 211 4985. I sentieri del Gusto Maggiori Informazioni – Sentieri del Gusto a Pimonte (NA)

