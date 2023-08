Sfera Ebbasta a Baia Domizia: L’unico Concerto in Campania dell’Artista Recordman

Ph Simone De Luca

Sfera Ebbasta in un concerto esclusivo a Baia Domizia all’Arena dei Pini per l’unico concerto in Campania dell’artista da bilioni di streaming e visualizzazioni e recordman di vendite con 166 Dischi di Platino e 32 Dischi d’Oro

Venerdì 11 agosto 2023 a Baia Domizia all’Arena dei Pini, arriva il Summer Tour di Sfera Ebbasta, per l’unica tappa in Campania. Un grande tour prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus che ha avuto un enorme successo e che ha visto Sfera Ebbasta come headliner all’IMOLA SUMMER SOUND – PER LA ROMAGNA, lo speciale evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione il 29 luglio e che ha riunito sul palco dell’Autodromo Ferrari di Imola i più importanti nomi della scena rap e trap italiana.

🎟 Concerto di Sfera Ebbasta a Baia Domizia: Biglietti disponibili online su TicketOne

A Baia Domizia la grande festa del rap e trap italiano con Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta sarà Venerdì 11 agosto 2023 a Baia Domizia all’Arena dei Pini: artista da miliardi di visualizzazioni, indiscusso recordman di vendite con 166 Dischi di Platino e 32 Dischi d’Oro all’attivo, idolo multigenerazionale con oltre 4,4 MLN di followers, Sfera Ebbasta è la prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

A Baia Domizia Sfera porterà sul palco una scaletta più ricca che mai, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN.

I biglietti per assistere al concerto di Sfera Ebbasta a Baia Domizia sono disponibili anche online su TicketOne.

