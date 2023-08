Notte sotto le stelle 2023: Barbecue e stelle cadenti in Spiaggia

Anche quest’anno una serata ad ingresso libero da non perdere al Lido Gallo dove, venerdì 11 agosto 2023 assieme all’UAN, l’Unione Astrofili Napoletani, si potranno ammirare le stelle sulla spiaggia

Contenuto sponsorizzato

Una notte speciale per ammirare le stelle gratuitamente venerdì 11 agosto 2023 al Lido Gallo. Una bella iniziativa gratuita da non perdere al Lido Gallo a Varcaturo che aprirà la sua spiaggia la sera di venerdì 11 agosto 2023 assieme ai soci dell’UAN l’Unione astrofili napoletani.

Anche quest’anno, come negli ultimi anni, il Lido Gallo di Varcaturo organizza un evento da non perdere per venerdì 11 agosto 2023 per ammirare le stelle di notte. Una bella serata gratuita sulla spiaggia ad osservar le stelle: ma non solo.

Al Lido Gallo per ammirare le stelle

Al Lido Gallo, in via Varcaturo 3 a Castelvolturno la serata di venerdì 11 agosto 2023 avrà inizio alle ore 20,00 e terminerà verso le 23,00 circa. Nella “notte sotto le stelle al Lido Gallo” ci sarà una video presentazioni evento astronomico e, grazie ai soci dell’UAN, ci saranno cannocchiali professionali per osservare il cielo.

Sul lido ci saranno panini con barbecue in spiaggia, cocktail bar, cornetti caldi e possibilità di lettino in spiaggia. Non è possibile introdurre cibo dall’esterno. L’ingresso al Lido Gallo è gratuito e l’evento è adatto a tutte le età!

Notte sotto le stelle 2023 al Lido Gallo: prezzi, orari e dati

Quando: venerdì 11 agosto 2023 – dalle ore 20:00

venerdì 11 agosto 2023 – dalle ore 20:00 Dove : Lido Gallo – via Varcaturo 3, Castelvolturno

: Lido Gallo – via Varcaturo 3, Castelvolturno Prezzi: ingresso gratuito con parcheggio a pagamento (Auto 8€/Moto 5€)

ingresso gratuito con parcheggio a pagamento (Auto 8€/Moto 5€) Maggiori informazioni: 081-509 6667 – Lido Gallo

