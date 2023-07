Visite guidate al tramonto nella splendida Oasi WWF degli Astroni a Napoli

© Napoli da Vivere

Nei weekend estivi c’è la possibilità di effettuare delle belle visite guidate paleontologiche al tramonto nella splendida Oasi WWF degli Astroni a Napoli con l’evento Dinotour Estate

Nei weekend di luglio ed agosto 2023 c’è la possibilità di effettuare un imperdibile viaggio nel cuore della Riserva Naturale Oasi WWF “Cratere degli Astroni” alla scoperta dei dinosauri e dei giganti del passato, accompagnati da una guida esperta.

Gli eventi si terranno nel fresco del tramonto nei giorni di sabato e domenica e nei festivi dalle ore 17:00 alle ore 20:00 circa e sono consigliate agli adulti e ai bambini da 6 anni in su e rivolte ad un massimo di 30 persone per gruppo.

Le passeggiate al tramonto di Dinotour Estate

Le prossime passeggiate al tramonto di Dinotour Estate si terranno nei giorni:

Luglio – sabato 29 e domenica 30

Agosto – sabato 5, domenica 6, sabato 12, domenica 13, lunedì 14, martedì 15, sabato 19 e domenica 20

Le tariffe per la visita guidata sono di 12 euro a persona comprensivo di ingresso e visita guidata e sono gratuite per i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni e per le persone diversamente abili.

Le visite si terranno nei giorni indicati dalle ore 17:00 alle ore 20:00 circa e necessitano di Prenotazione obbligatoria:

tramite WhatsApp al numero wapp Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni 3923231220 (no sms)

oppure all’indirizzo di posta elettronica oasiastroni@wwf.it

Si deve prenotare indicando nome, cognome, data, nome evento e numero di persone. La prenotazione diventa effettiva quando si riceve il messaggio di conferma. In caso di rinvio, per maltempo o per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà data all’utente la possibilità di scegliere una nuova data.

Per chi è interessato segnaliamo anche che Venerdì 4 agosto 2023 dalle 18 alle 21 all’Oasi si terrà la “Giornata mondiale del gufo” e si entrerà nel misterioso mondo dei Gufi per ascoltare i loro canti nel bosco al tramonto.

