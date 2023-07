© Napoli da Vivere

Una bella festa che si tiene da più di trent’anni a Ticciano e che è famosa per la genuinità degli ingredienti adoperanti per le pietanze, tutti a chilometri zero, e per il rispetto della tradizione gastronomica locale

Nei giorni 30 – 31 Luglio e 1 Agosto 2023 nella Borgata Ticciano di Vico Equense si terrà l’edizione 2023 della Festa dei Sapori Contadini un bell’evento enogastronomico di valorizzazione delle tipicità locali a cura dell’associazione ACLI “Attilio Buonocore”. La festa si terrà nei tre giorni di sera, dalle 19.00 alle 24.00 e quest’anno la festa di Ticciano si anticipa, anzichè verso la metà di agosto all’inizio di agosto.

Nelle tre serate dei giorni 30, 31 luglio e il 1 agosto, che sono patrocinate dal Comune di Vico Equense, si alterneranno alla festa di sapori contadini sia famosi chef che la gente del paese che preparerà la tipica carne di capra alla ticcianese.

Il programma della prima giornata della festa

La Festa dei Sapori Contadini inizia domenica 30 luglio a partire dalle ore 20.00

Presso il cortile antistante la chiesa di San Michele Arcangelo ci saranno le degustazioni a cura dello chef del ristorante Don Camillo, Vincenzo Vanacore, che proporrà i “Bucatini alla ticcianese”. Il menu è comprensivo di due portate; il primo dello chef e la tipica carne di capra alla ticcianese. In abbinamento i vini del “Consorzio Tutela Vini Vesuvio”.

Presso la Piazza di Ticciano ci sarà ” Gigione Gourmand “ direttamente da Pomigliano D ‘Arco con i suoi prelibati panini.

Nel centro storico di Ticciano le signore di Ticciano proporranno, inoltre, le fritture del contadino: antiche ricette della tradizione; zeppole, graffette calde preparate al momento e montanarine.

La serata sarà allietata dalla musica popolare di Matteo Mauriello.

Maggiori informazioni – Festa dei Sapori Contadini 2023 a Ticciano di Vico Equense

