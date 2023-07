Wine & Taranta Fest nel Borgo di Teora: musica, vino e buon cibo

ph Wine & Taranta Fest (Facebook)

Ritorna anche quest’anno nel caratteristico borgo di Teora nell’avellinese il Wine & Taranta Fest con tanta buona enogastronomia locale, ottimi vini della zona e prodotti tipici saporiti messi a disposizione da aziende della zona, cantine, aziende vinicole e chef qualificati. E poi artigianato e tanta musica che ogni sera allieterà il grazioso borgo in provincia di Avellino.

Forte del grande successo della scorsa edizione, dove in 3 giorni a Teora hanno ballato, saltato, cantato oltre 10.000 persone, torna nel borgo di Teora, in provincia di Avellino, dal 21 al 23 luglio 2023, l’attesa festa del “Wine & Taranta Fest” che porterà con se tanta musica e tanta allegria assieme ai buoni cibi e al buon vino della zona. Vino e musica saranno infatti i protagonisti a Teora di questa bella festa che vuole far scoprire il territorio, le attività produttive enogastronomiche locali e proporre belle serate di allegria e musica nel piccolo borgo irpino.

Una bella festa nel bellissimo borgo di Teora che animerà la zona per tre giorni e tre notti con tanta buona enogastronomia locale e con gli ottimi vini della zona e prodotti tipici saporiti che verranno proposti e messi a disposizione da aziende e cantine locali. Non mancherà spazio alla creativa dell’artigianato e per la musica dal vivo.

Una bella festa nel pittoresco borgo di Teora

Una festa organizzata con cura in cui non mancheranno, per le caratteristiche vie del paese, anche momenti di animazione e spazi gestiti dalle associazioni del territorio che proporranno prodotti dell’artigianato e i sapori nostrani.

Per la musica ci saranno in ogni serata gruppi musicali con il meglio della musica popolare ed in particolare venerdì 21 luglio ci saranno i Bottari di Macerata con il tour 2023 Gira&Vota, e poi sabato 22 luglio direttamente da Melpignano dove si organizza il più grande festival d’Italia, l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”. Poi a concludere le 3 serate tarantine, domenica 22 luglio ci saranno Cantarè Mannarino tribute band.

