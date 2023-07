Sagra Cortecce, Ceci e Porcini a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno

Ph Comune di Montecorvino Rovella

Ritorna il bell’evento che celebra, da anni, il gusto e il sapore dei Monti Picentini e che propone le buone specialità delle Cortecce Ceci e Porcini a Montecorvino Rovella, dove si potrà degustare anche il mascuotto contadino con olio extravergine di oliva picentino.

Anche quest’anno a Montecorvino Rovella in provincia di Salerno, in località San Pietro ritorna la grande Sagra delle Cortecce, Ceci e Porcini che si terrà da venerdì 21 a lunedì 24 luglio 2023. Durante la Sagra Cortecce Ceci e Porcini sarà possibile degustare anche il mascuotto contadino con olio extravergine di oliva picentino.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia dei SS. Pietro, Nicola e Santa Maria Assunta con il patrocinio del Comune e della locale Pro Loco, ci permette di provare di nuovo tutte le bontà e i sapori dei Monti Picentini.

Tutte le bontà e i sapori dei Monti Picentini a Montecorvino Rovella

Anche quest’anno la sagra si terrà per 4 giorni in Piazza Duomo a partire dalle ore 20.00. Disponibili le ottime cortecce con ceci e porcini, accompagnati dal mascuotto contadino con olio extravergine di oliva Picentino con pomodorini e mozzarella o con fagioli olio e capicollo e tante altre specialità locali nei vari stand presenti. Ogni sera un evento musicale e tutto il ricavato andrà in beneficenza. Sagra Cortecce, Ceci e Porcini

