Te le do io le bollicine: musica, champagne, vino e food in riva al mare al Nabilah

Anche quest’anno torna al Nabilah Beach Club “Te lo do io le bollicine” una serata speciale organizzata con l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione Napoli che ritorna per la sua XIII Edizione

Si terrà lunedì 24 luglio 2023 la 13° edizione di Te le do io le bollicine che si svolgerà sulla bella spiaggia romana del Nabilah Beach Club a Bacoli per festeggiare, in grande stile, la chiusura dell’anno di attività dell’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Napoli con calici di spumanti e champagne. Un modo divertente per brindare ai nuovi sommelier della delegazione partenopea e per prepararci ad un nuovo anno di corsi, eventi e progetti speciali.

Una bella serata in riva al mare con calici di spumanti e champagne e un DJ Set imperdibile con Giorgio Bracci e Dj Cerchietto. Il format della kermesse prevede banchi d’assaggio dedicati alla somministrazione di bollicine, a cura dei sommelier dell’AIS Napoli e postazioni food con le migliori firme del panorama gastronomico campano e italiano.

La serata inizierà dalle 19:30 e saranno presenti anche:

FOOD (lista in progress) – Sustanza, Caracol, George Restaurant, Nabilah, Kuma 65, Moroder, Liv Bistrot, Paccassi, Old Friends, Signora Bettola, Hosteria Bugiarda, Esperia, Chiancheria, Masseria Sardo, Il Brontolone, Maison Toledo, Ozia Pizzeria, I Pisani, Materia Prima, Campli Flegrei Box

WINE (lista in progress) – Freccianera, Tenuta del Meriggio, Cantine Solopaca, Bellenda, Cantine Cennerazzo, Maison Trenel, Gèrard Bertrand, Sparkling Tea Company, Taittinger, Foursquare, DonQ, Masseria Piccirillo, Clara C, Astroni, Garofoli, Fina, Muratori, Cantina Disoave, Livon, Berlucchi, Bersano, Corte dei Roberto

Postazione Latomare – (tris di Ostriche con ticket supplementare Euro 10 con calice di Champagne)

Postazione Champagne – Bar con selezione Premiere, specialisti delle bollicine (lista a pagamento con tariffa agevolata)

Postazione mixology – con Unique Mixology Dremers con cocktail aperitivo Bellill

Smoking corner – con il Club Amici del TOSCANO con Selezione distillati Spirit&Colori

Durante la serata è prevista anche la consegna dei diplomi per i Corsi Sommelier e tanto altro.

Come partecipare a Te le do io le bollicine

Per partecipare alla serata speciale sulla spiaggia del Nabilah per “Te le do io le Bollicine 2023” è previsto un ticket d’ingresso che può essere acquistato in prevendita o sul posto:

Ticket Ingressi in prevendita – Non AIS 40 euro /soci AIS 30 euro

– Non AIS 40 euro /soci AIS 30 euro Ticket Ingressi alla porta – Non AIS 50 euro / soci AIS 40 euro

Dove acquistare in prevendita il biglietto per Te le do io le bollicine 2023

Monkey Bar, Via Lucullo n.2, 0818687082

Via Lucullo n.2, 0818687082 Enoteca Scagliola, Via S.Pietro a Maiella n.15, 081459696

Via S.Pietro a Maiella n.15, 081459696 Marlimone, Via Carlo Rossini, 24 – Pozzuoli

Via Carlo Rossini, 24 – Pozzuoli Roof & Sky Asteco e cielo, Via Miseno, 3332761608

Via Miseno, 3332761608 Esperia Osteria Flegrea, Via Panoramica n.188 Monte di Procida, 3331123179

Via Panoramica n.188 Monte di Procida, 3331123179 Pizzeria Mascagni, Via Mascagni, 42 – Napoli

Via Mascagni, 42 – Napoli Nabilah, Via Spiaggia Romana, 15 – Bacoli – 3396931169

Tutte le informazioni e le prenotazioni possono essere richieste al 339 6931169

