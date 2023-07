La Pasticceria Francese: un’esperienza deliziosa nella splendida Amalfi

Nella Piazza del Duomo ad Amalfi il dolce è un’esperienza unica

Contenuto sponsorizzato

Immergiti nella storia e nel sapore della Pasticceria Francese, un gioiello culinario che ha radici risalenti al lontano 1845. Oggi, guidata dalla quarta generazione con il Maestro Pasticciere Alfonso Colavolpe e Annie Colavolpe, questa affascinante pasticceria si trova nel cuore di Amalfi, proprio di fronte al Duomo, la maestosa Cattedrale di Sant’Andrea. È qui che puoi concederti una sosta di gusto, arte e piacere. Attraverso la sua comunicazione, la Pasticceria Francese vuole trasmettere l’essenza autentica della Costiera Amalfitana e delle sue materie prime, offrendo sapori che catturano l’anima di questa incantevole regione.

Che tu sia un turista o un locale, la magia dei prodotti artigianali ti conquisterà. Ma non sono solo i comuni mortali ad essere attratti da questa dolce oasi. Negli anni, la Pasticceria Francese ha accolto numerosi VIP che hanno lasciato il loro segno goloso tra queste delizie. Sting, Denzel Washington, Caterina Balivo, Tyson Fury, Joaquin Correa e Cristopher Nolan sono solo alcuni dei nomi che hanno assaporato i capolavori dolciari di questa prestigiosa pasticceria.

E che dire degli stranieri? Ciò che più li affascina è un mistero che nemmeno i maestri pasticceri possono risolvere. Sembra che l’incanto di questi dolci abbia un richiamo universale, che supera qualsiasi barriera culturale. Ma, ad ogni modo, sia che tu sia italiano o straniero, la Pasticceria Francese ti conquisterà con la sua bontà irresistibile. Parlando dei prodotti più amati, non possiamo fare a meno di menzionare la celebre Coda d’Aragosta Amalfitana, un’opera d’arte culinaria: un’enorme coda d’aragosta ripiena di soffice crema chantilly al limone, disponibile anche nella sua versione classica con crema pasticcera e amarene.

Il Cannolo Amalfitano, una rivisitazione dell’iconico dolce siciliano, è un altro tesoro che conquista i palati con la sua crema ai limoni di Amalfi. Non dimentichiamo il delizioso Bacetto Amalfitano, una piccola brioche farcita con una delicata crema al limone. E, naturalmente, la Delizia al Limone, uno dei dolci simbolo della Costiera Amalfitana, che ti farà innamorare al primo morso. Il successo e l’impegno della Pasticceria Francese sono stati riconosciuti con il prestigioso titolo di “Maestri della Zeppola 2023”.

Un riconoscimento che sottolinea la maestria e la passione che vengono dedicati a ogni creazione dolce. E quest’estate, c’è ancora di più da gustare! La Pasticceria Francese presenta una nuova linea di dolci, tra cui la lussuriosa Torta ai 3 Cioccolati e la Mezza Sfera al Cioccolato di Valrhona, un capolavoro che nasconde un cuore di soffice mousse al Pistacchio di Bronte, tutto su una base di Pan di Spagna.

Ma la Pasticceria Francese non si limita a dolci e pasticcini. Puoi deliziarti con il loro gelato artigianale e goderti un ricco aperitivo, con cocktail creativi, taglieri di salumi e formaggi locali, e una selezione di sfizioserie e rustici preparati amorevolmente ogni giorno dai talentuosi rosticceri della casa. Se per caso ti trovi lontano da Amalfi, non temere! La Pasticceria Francese offre spedizioni in tutta Italia, in modo da poter godere di queste delizie ovunque ti trovi. La Pasticceria Francese è aperta tutti i giorni, dalle 7:00 del mattino alle 2:00 di notte, per offrirti un’esperienza dolce che può durare tutto il giorno. Non perdere l’occasione di visitarli e immergerti nel mondo del gusto e dell’arte.

Pasticceria Francese ad Amalfi, maggiori informazioni

Ti aspettano nella splendida Piazza Duomo 20, ad Amalfi (SA). Per ulteriori informazioni, puoi contattarli al numero di telefono 089871049. Non dimenticare di dare un’occhiata anche alla loro pagina: