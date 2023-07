Paola & Chiara all’Arena Flegrea a Napoli: biglietti speciali a 15 euro

Ph Facebook Paola & Chiara

Concerto da non perdere ad un prezzo speciale all’Arena Flegrea di Napoli: Paola&Chiara per il Noisy Naples Fest con un’apertura straordinaria della cavea alta dell’Arena Flegrea a soli 15 euro

Contenuto sponsorizzato

Biglietti speciali in vendita a partire da 15 euro per il concerto di Paola&Chiara all’Arena Flegrea a Napoli per il Noisy Naples Fest di giovedì 20 luglio 2023 alle ore 19.

Quando History 90 incontra DROP & Noisy Naples Fest sono Paola&Chiara a salire sul palco! History 90 è quel sound che ci fa ballare fino allo sfinimento, quella musica che ci fa cantare a squarciagola, quel mood dance che ha segnato un’epoca cambiando la vita di generazioni intere.

Paola&Chiara all’Arena Flegrea con Double You

Paola&Chiara saranno in Arena Flegrea insieme a Double You e altri ospiti. E poi Pre/After show ci saranno anche Cerchietto – Corvino – Paccone

E per questa serata speciale ci sarà un’apertura straordinaria della cavea alta dell’Arena Flegrea a soli 15 euro acquistando on line il biglietto: acquista qui il biglietto oppure al botteghino con qr code scaricato.

Biglietti: Paola&Chiara all’Arena Flegrea

Dove: Viale John Fitzgerald Kennedy 80125 Napoli

Viale John Fitzgerald Kennedy 80125 Napoli Quando: 20 luglio 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.