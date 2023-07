Nu Genea in concerto all’Arena Flegrea di Napoli

Un live show unico per la data di Napoli all’Arena Flegrea di Fuorigrotta per i Nu Genea con il loro Bar Mediterraneo tour che tornano finalmente a Napoli dopo tanti sold out in Italia e nel mondo, con uno show veramente speciale con tanti artisti sul palco ed anche un coro di bambini. Da non perdere

Uno show unico Sabato 15 luglio 2023 a Napoli all’Arena Flegrea di Fuorigrotta, per il grande live dei Nu Genea con il loro Bar Mediterraneo tour. Nella grande Arena Flegrea, che aprirà i cancelli alle ore 19.30 arrivano Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, i Nu Genea che tornano finalmente a Napoli dopo tante date e sold out in Italia e nel mondo, con concerti dedicati e nei cartelloni dei festival più prestigiosi.

Il loro tour estivo, Bar Mediterraneo tour partito da Bruxelles a maggio, si ferma finalmente a Napoli, la loro capitale del cuore, prima di continuare il suo itinerario per tanti altri sold-out e tanta gente che partecipa ballando con grande passione, creando una bella connessione tra musica e ballo.

I Nu Genea tornano in concerto a Napoli all’Arena Flegrea

Grandi successi durante il tour ma il concerto a Napoli sarà speciale. Napoli è casa e cuore e, per la data all’Arena Flegrea, i I Nu Genea hanno pensato a uno spettacolo veramente speciale: coinvolgeranno altri artisti e anche il coro dei bambini con i quali hanno collaborato in studio per la realizzazione di “Vesuvio”. Sarà una grande festa di gioia, un evento unico che non replicheranno altrove, nemmeno per l’altra data speciale del loro tour: quella dove suoneranno sotto alla piramide del Louvre.

Sabato 15 luglio con loro sul palco, Fabiana Martone (voce), Marcello Giannini (chitarra), Roberto Badoglio (basso), Andrea De Fazio (batteria), Paolo Bianconcini (percussioni), Sergio di Leo (fiati) e poi per il live all’Arena Flegrea, si uniscono la cantante francese di “Marechià” Celia Kameni, il musicista polistrumentista Marco Castello, le coriste Federica Mottola e Annalisa Madonna, il cantante e musicista tunisino Ziad Trabelsi (voce, oud) e il coro di bambini del 69° Circolo Didattico Stefano Barbato (dirigente scolastico professoressa Maria Incoronato), diretto dalla maestra Elisabetta Visco.- Foto Ph Facebook Nu Genea

INGRESSO CONCERTO ARENA FLEGREA: COSTO 32,20 euro (comprese commissioni di biglietteria DICE) – Biglietti in vendita su DICE – Link alla prevendita

