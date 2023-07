La Sagra del Fusillo co’ Ciurillo nel borgo irpinio di San Potito Ultra

Ritorna dopo ben 5 anni di pausa la sagra del fusillo co’ciurillo che si terrà nel piccolo borgo irpino. Quest’anno la sagra in partnership con l’Associazione Cuochi Avellinesi!

Si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 luglio 2023 a San Potito Ultra, in provincia di Avellino, la quattordicesima edizione della Sagra del Fusillo co’ Ciurillo. La sagra si terrà partire dalle ore 19.00, nella Piazza Baroni Amatucci a San Potito Ultra, un borgo piccolo ma che vanta una lunga tradizione di accoglienza e di buona gastronomia. Nel corso della sagra si potranno gustare i piatti tipici della tradizione, come i fusilli al sugo e co’ ciurillo o in altri modi e poi anche altre specialità della zona il tutto sempre accompagnato da ottimo vino aglianico.

Nei due giorni di sagra a partire dalle ore 19,00, si potranno degustare squisite i mitici fusilli co’ciurilli (fiori di zucca) oltre ad altre pietanze locali e ci sarà una gustosa novità: quest’anno ci sarà la partnership con L’Associazione Cuochi Avellinesi, rinomata a livello nazionale ed internazionale e le pietanze della festa saranno curate dallo Chef Raffaele Formato. Naturalmente le serate saranno allietate, da gruppi di musica popolare e ballo liscio.

