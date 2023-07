La Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta

Cinque giorni di festa tutti dedicati al buon cibo ed alla solidarietà, con il trionfo dei sapori e profumi della tradizione dell’Agro Caleno a Pignataro Maggiore per la Sagra degli Antichi Sapori

Dal 6 al 10 luglio 2023 ci saranno cinque giorni dedicati al buon cibo genuino e alla solidarietà a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, per l’attesa Sagra degli Antichi Sapori. Una sagra che proporrà tanti piatti tipici dell’Agro Caleno con tante buone specialità.

La solidarietà sarà lo scopo di questa sagra organizzata dai volontari dell’Associazione “Insieme per l’Unità dei Popoli” che devolveranno i proventi della manifestazione al progetto “Acqua Fonte di Vita” dell’AMU grazie al quale sarà costruito un acquedotto a Ruyigi in Burundi, in Africa.

Una sagra che ci permetterà di gustare i buoni piatti della zona

La Sagra degli Antichi Sapori si svolgerà da giovedì 6 fino a lunedì 10 luglio 2023 per la XX edizione della manifestazione organizzata dall’associazione “Insieme per l’Unità dei Popoli” che si terrà in località Partignano, in Via Aldo Moro, a Pignataro Maggiore.

Cinque sere dedicate al Buon cibo e alle specialità della zona: negli stand troveremo infatti le “pettole e fagioli” (pasta fatta rigorosamente a mano dalle volontarie nei giorni che precedono l’evento), i “guanti” (dolce tipico dell’Agro Caleno fatto rigorosamente a mano dalle massaie durante l’evento), il “soffritto” di manzo”, la “pizza figliata” (una specie di strudel a base di noci e miele).

E poi la porchetta di Ariccia, l’immancabile mozzarella di bufala, gli “arrosticini” di pecora, “mugnoli e salsiccia’, le pizze cotte nel forno a legna o fritte e tanti altri piatti della tradizione, tutti accompagnati dall’ottimo vino locale e da tanta birra.

Tanti artisti e tanto altro a Pignataro Maggiore

Oltre agli stands gastronomici ci saranno giochi per bambini e balli di piazza, concerti e musica popolare, per trascorrere piacevoli serate con il buon cibo e il buon vino all’insegna della solidarietà.

Gli artisti che si esibiranno dal 6 al 10 Luglio 2023 alla Sagra Antichi Sapori a Partignano di Pignataro Maggiore sono i seguenti:

giovedì 6 luglio sera quartetto “Sonorità Napoletane” Sonorità Napoletane

venerdì 7 luglio sera “Tribunal New Band”

sabato 8 luglio sera “Due Quarti”

domenica 9 luglio sera “Dissolute”

lunedì 10 sera sera “Live Band Bartolo Valerio” Bartolo Valerio

Maggiori informazioni – Sagra Antichi Sapori a Pignataro Maggiore

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.