A Napoli Pizze e sfizi ‘n terra o’ mare a Posillipo con Freskissima 2023

Tanti grandi e bravi chef, pizzaioli e artigiani del gusto per la serata speciale sul mare di Posillipo promossa per sostenere i progetti dell’Associazione no-profit Progetto Abbracci Onlus per il sociale. A Napoli torna Freskissima, l’evento enogastronomico per il sociale

Martedì 27 giugno 2023 a partire dalle ore 20.00, sulla banchina e le terrazze fronte mare del Circolo Nautico Posillipo, in Via Posillipo, 5, si terrà Freskissima 2023 Pizze e sfizi ‘n terra o’ mare una bella.

Serata di beneficenza promossa dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus per il sociale. All’evento parteciperanno tanti chef, pizzaioli e pasticcieri che animeranno la serata con le loro bontà e specialità per contribuire alla raccolta fondi dell’associazione no-profit Progetto Abbracci Onlus per il sociale che sostiene progetti di inclusione sociale per i più deboli, in Italia e in Africa. L’associazione fu fondata nel 2014 da Claudio e Giovanna Zanfagna, in ricordo del figlio Andrea prematuramente scomparso.

La settima edizione di Freskissima, che vede il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli con vari assessorati, sostiene un duplice progetto destinato ai bambini e ai ragazzi di Napoli: il ricavato della serata servirà per riqualificare e allestire i campi sportivi della Scuola Andrea Angiulli, in piazza Mario Pagano nel Quartiere Sanità e dell’Istituto Comprensivo Radice Sanzio Ammaturo del Rione Amicizia.

Chef, pizzaioli e pasticcieri per Pizze e sfizi ‘n terra o’ mare

A Posillipo Martedì 27 giugno 2023 a partire dalle ore 20.00 per Freskissima 2023 parteciperanno alla serata, nel nome dell’amicizia e della solidarietà tanti Chef, pizzaioli e pasticcieri:

Tra i grandi pizzaioli ci sarà come sempre Gino Sorbillo, e poi Aniello Falanga della Pizzeria Haccademia di Terzigno, Alessandro Condurro dell’Antica Pizzeria da Michele, Pasqualino Rossi della Pizzeria Elite di Alvignano e Gabriele Sorice della Pizzeria Trattoria Acunzo 1964.

Proposti in degustazione anche piatti tipici della cucina tradizionale campana preparati da chef e amici ristoratori: Simone Profeta de La Locanda del Profeta e patron della paninoteca Al Quadrato, Luciano Scotti chef resident del Circolo Nautico Posillipo, Salvatore Cuomo del ristorante Sartù ed ancora 'O Bersagliere di Ferdinando Botta con 'O pere e 'o musso.

In cucina anche i Ragazzi Speciali di "Si puo' dare di più Onlus" – associazione che opera per favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani affetti da disabilità cognitive e comportamentali – che guidati dalla chef Monica Lombardi prepareranno una pasta e fagioli.

Anche quest'anno la Latteria Sorrentina Amodio parteciperà con i suoi rinomati latticini freschi unitamente al Birrificio Fratelli Perrella che riempirà i boccali con la sua rinomata bionda.

Si brinderà poi anche con i calici dei vini Aglianico e Falanghina doc Irpina e con il Mariclè dell'azienda avellinese Cantina Paterno.

Non mancherà il gran finale della serata che sarà affidato alle dolcezze di Pasqualino Bakery e Marco Infante di Casa Infante e Leopoldo.

L'accompagnamento musicale della serata sarà a cura della voce soul di Helen Tesfazghi, di recente insignita di un disco d'oro, con la sua band Afroblue e una selezione musicale del Dj Checco Te saranno la colonna sonora della serata con tanta buona musica.

Come partecipare a Freskissima 2023

L’Associazione Progetto Abbracci sostiene i progetti dedicati alle platee più disagiate della città di Napoli per favorire, al meglio, l’ inclusione sociale, la cultura dello sport e dello stare insieme, l’amicizia e le buone pratiche.

Freskissima 2023 si svolgerà Martedì 27 giugno 2023 a partire dalle ore 20.00 presso A.S.D. Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo 5 Napoli. Gli inviti saranno disponibili alla vendita presso:

Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo, 5 – 081 575 1282

Galleria L’Ariete – Via A. Manzoni,147 – 081 769 2706

Boutique De Novo – Via Carlo Poerio,16 – 081 379 7221

Opera taste factory – piazza degli artisti – 081 016 8727

Scherillo vini e distillati – via f.solimena, 93b – 389 0848674

Ileana della Corte – via carlo poerio, 52a – 081 7641092

Bonifico bancario – iban it50v0321103400052335657150 progetto abbracci – causale “Donazione liberale” – Offerta minima 45 euro – Maggiori informazioni – Progetto Abbracci

