Proiezioni gratuite con degustazioni tra le vigne dell’Asprino: Visioni Dionisiache

Aspri d’Autore presenta tre giorni dedicati al cinema con una rassegna originale e gratuita tra le vigne di vino Asprino a Gricignano d’Aversa. Cortometraggi, documentari, mostre e degustazioni tra le vigne

Nei giorni 23-24-25 giugno 2023 a Gricignano d’Aversa, vicino Napoli, si terrà l’originale rassegna cinematografica in vigna di “Aspri d’Autore” dal titolo Visioni Dionisiache. Un’originale rassegna cinematografica gratuita tra le vigne del buonissimo vino Asprinio d’Aversa.

Tante opere in cartellone tra documentari e cortometraggi nel segno di Dioniso nei giorni 23-24-25 giugno presentati dagli stessi autori. E non solo cinema, ma anche mostre, come “Tienimi” dell’artista Rosanna Iossa a cura del critico d’arte Michelangelo Giovinale “Le matres in vigna” della pittrice Anna Maria Zoppi presentata dallo storico Gianni Di Dio.

Aspri d’Autore propone tre giorni dedicati presso la Masseria Campito

La rassegna Visioni Dionisiache a cura di Aspri d’Autore si terrà per tre giorni, il 23,24 e 25 giugno 2023, e sarà gratuita tra le vigne di vino Asprinio a Gricignano d’Aversa presso la Masseria Campito. Visioni Dionisiache: il programma di massima prevede:

Venerdì 23 giugno – serata omaggio al cinema da contenuti sociali – Io vivo per te – L’Associazione Il Cammino nel Sole propone – I Per-corsi della Mente – Le cose rotte di Antonio Bonagura – seguirà un momento dedicata all’arte con l’opera EstrAtti di Federica De Stasio e un esempio di video arte con l’opera Fleur di Giuseppe Colonnese, Luigi Pansera, Alejandro Calore ispirata al progetto fotografico di Damiano Errico. La serata sarà condotta dalla giornalista Maria Parente.

Gricignano d’Aversa presso Masseria Campito – ingresso libero – parcheggio gratuito

