La Festa della Ciliegia a Roccarainola in provincia di Napoli

Nei giorni di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 si terrà la Festa della Ciliegia a Sasso la frazione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Una bella festa della ciliegia che è alla sua 13° Edizione, una sagra che ci permetterà di gustare le ottime ciliegie della zona.

La Festa della Ciliegia a Roccarainola nasce per iniziativa di un gruppo di persone della zona, “I Giovani di Sasso” che vogliono far conoscere il loro paese e gli ottimi prodotti della loro terra. Una bella festa che si richiama alle tradizioni contadine della zona e ricorda quando si faceva un pranzo, tutti assieme, per festeggiare la buona riuscita del raccolto. Una festa tradizionale che si teneva a Sasso e veniva chiamata la Festa del Raccolto, in cui si mangiava, ballava e cantava in compagnia e nella zona arrivavano tante bancarelle con i prodotti locali.

Alla festa della Ciliegia tante bontà e serate musicali

Oggi il gruppo dei “I Giovani di Sasso”, da 13 anni, vuole far rivivere l’atmosfera della festa di un tempo con la Festa della Ciliegia rievocando la Festa del Raccolto che si è svolta per anni su quelle terre.

Nei giorni di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 ci sarà in programma anche il Mercatino Contadino dove ci saranno prodotti coltivati nelle campagne circostanti e anche liquore estratto delle ciliegie e anche tanto altro. Non mancheranno spettacoli con balli e musica popolare. La festa si svolgerà nell’Anfiteatro Sasso in Piazza Barbarino e ci saranno serate con spettacoli dal vivo sia sabato 10 alle ore 20.30 con i Botti di Re Ferdinando che la domenica 11 giugno con alle ore 20.30 con Akela Band e poi dalle ore 21.30 con il Canto del Sud.

Maggiori informazioni – Festa della Ciliegia a Roccarainola

