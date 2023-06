Aperitivo nel Giardino di Palazzo Reale a Napoli con DJ Set e Napoleone Live

articolo sponsorizzato

Una grande serata di musica nel giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli con aperitivo in giardino, un ospite speciale live e un dj set fino alle 24

Evento da non perdere domenica 11 giugno 2023 a Napoli. Drop eventi organizza una serata speciale nel giardino Romantico del Palazzo Reale con aperitivo, Napoleone Live + dj set.

Dalle 18 alle 24 di domenica 11 giugno 2023 una grande serata di musica nel giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli con uno speciale Aperitivo nel Giardino e un ospite speciale, NAPOLEONE con dj set speciale di Valerio Viglione e Francesco Silvestri.

Come partecipare all’Aperitivo a Palazzo Reale: Ingresso in lista con prenotazione e sconto

Nei Giardini Romantici di Palazzo Reale si terrà l’evento, inserito all’interno di Randevù il festival culturale prodotto da BANG!, DROP, Morgan & Partners e Noisy Naples che animerà l’estate partenopea realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia: i giardini di Palazzo Reale di Napoli, che per l’occasione riapriranno al pubblico anche in orario serale.

Non mancherà Live Music, Dj set punti street food e cocktail bar per un aperitivo unico e da non perdere. L’ingresso è esclusivamente in lista, la prenotazione gratuita permette il pagamento con prezzo ridotto di €10,00 anziché €15,00 e si effettuerà direttamente in loco.

Maggiori informazioni e prenotazioni – Eventbride sito evento

