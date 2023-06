Visita Guidata straordinaria di sera all’Osservatorio Astronomico di Agerola

Evento serale da non perdere tra le bellezze dell’alta costiera amalfitana: un coinvolgente spettacolo al Planetario per scoprire i segreti degli oggetti celesti ed emozionanti osservazioni del cielo con un potente telescopio da campo. Alla scoperta dell’Osservatorio Astronomico di Agerola

Venerdì 9 Giugno 2023 alle 20, esclusivamente su prenotazione, ci sarà una interessante visita guidata presso l’Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo ad Agerola: un bel viaggio tra il cielo profondo e lo spettacolo del cielo stellato nello scenario dell’alta costiera amalfitana.

L’evento è organizzato da Astrocampania e prevede un coinvolgente spettacolo al Planetario per scoprire i segreti degli oggetti celesti più distanti dalla Terra, ed emozionanti osservazioni del cielo e degli ammassi stellari più distanti con l’ausilio di un potente telescopio da campo. Il tutto avverrà con la guida esperta dei divulgatori di Astrocampania.

Come partecipare all’evento “Viaggio tra gli Ammassi Stellari”

La visita guidata del 9 giugno 2023 è organizzata da Astrocampania e prevede l’accesso solo su prenotazione e per un numero limitato di persone ed è un evento adatto anche ai bambini dai 6 anni in su.

L’evento prevede, con la guida degli esperti divulgatori di Astrocampania:

Lezione/spettacolo al Planetario: costellazioni, gli ammassi stellari.

Osservazioni al telescopio all’esterno: ammassi globulari, ammassi aperti.

Turno unico: inizio ore 20,25 – fine 21,50

Le attività osservative all’esterno si effettueranno solo in condizioni meteo favorevole, ed eventualmente verranno sostituite da altre attività. Si potrà partecipare solo prenotando e versando un modesto contributo attraverso il seguente link

Gli operatori sono Soci della Associazione AstroCampania e prestano a loro opera gratuitamente in qualità di volontari. Con il vostro contributo li aiutate a sostenere le attività dell’Osservatorio S.Di Giacomo – in caso di meteo avverso è possibile che la Visita venga rimandata in altra data.

L’evento si svolgerà presso L’Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo ad Agerola, all’interno del parco pubblico della Colonia Montana in Via S. Di Giacomo, 7b (San Lazzaro-Agerola). Per ulteriori informazioni potete scrivere a : divulgazione@astrocampania.it indicando Nome, Cognome e numero persone

