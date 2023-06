I Miti dell’Ade: spettacolo itinerante al Lago Fusaro con i personaggi della mitologia flegrea

Pomeriggio speciale sulle sponde del Lago Fusaro nei magnifici Campi Flegrei con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi. Uno spettacolo che ritorna a grande richiesta del pubblico

Domenica 11 giugno 2023, alle ore 17,30 e alle ore 18,45, l’Associazione Karma – arte cultura teatro, ci propone “I miti dell’Ade”, un’affascinante spettacolo itinerante sulle sponde del lago del Fusaro nei Campi Flegrei, che ritorna dopo il grande successo nelle precedenti edizioni.

Un viaggio fantastico nel regno degli inferi con I miti dell’Ade, un evento itinerante da non perdere con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi, che si svolgerà sulle sponde del Lago Fusaro. Seguendo gli artisti della Compagnia Karma i partecipanti attraverseranno il bellissimo bosco del parco della quarantena, che veniva chiamato così per la sua natura selvaggia nella quale venivano mandati gli animali in quarantena, e ci si troverà tra i miti dei Campi Flegrei.

Poi un’ammaliante Sibilla Cumana, uscita dal suo antro, farà da guida nell’oltretomba e condurrà i partecipanti dal temibile Caronte o dal valoroso Enea, incontrando poi il grande Anchise e tanti altri personaggi della mitologia. Uno spettacolo suggestivo che farà compiere un viaggio particolare fra i personaggi dell’oltretomba.

Come partecipare ai Miti dell’Ade

I miti dell’Ade è uno spettacolo itinerante e suggestivo, che si svolge all’aperto al Lago Fusaro, con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi organizzato dalla Associazione Karma – arte cultura teatro.

L’evento si terrà domenica 11 giugno 2023, alle ore 17,30 e alle ore 18,45 al Lago Fusaro nel bosco del parco della quarantena. Tra i bravi gli attori che ci guideranno nel Regno degli inferi ci sarà Roberta Misticone che impersonerà la Sibilla Cumana: questa, uscita dal suo antro, ci accompagnerà negli inferi come fece con Enea. Poi Ciro Pellegrino sarà Caronte e mentre Anchise, padre di Enea, sarà interpretato da Federico Siano, che vestirà anche i panni di Dante. Infine Ciro Scherma sarà un rappresentante del leggendario popolo cimmero e Virgilio.

La Prenotazione obbligatoria inviando sms o whatsapp al 342 7329719.

Il Contributo di partecipazione: € 17,00 (ridotto € 10,00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni) – ridotto docenti 13,00€

Il Parcheggio interno è gratuito

L’evento è curato dall’Associazione Associazione Karma – Arte cultura teatro a cui si potranno chiedere tutte le informazioni. Maggiori informazioni – I miti dell’Ade al Lago Fusaro

