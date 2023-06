Al Teatro di San Carlo di Napoli l’opera Anna Bolena di Gaetano Donizetti

Una grande opera al Teatro San Carlo di Napoli che è forse tra le migliori di Donizetti e dell’opera romantica in generale. Donizetti fu anche il direttore artistico del Teatro San Carlo dal 1822 al 1838 e vi presentò ben diciassette opere in prima esecuzione, fra cui il suo capolavoro, la Lucia di Lammermoor

Dal 8 al 17 Giugno 2023 al Teatro di San Carlo di Napoli sarà in scena l’Anna Bolena, opera di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Anna Bolena è una tappa fondamentale nell’evoluzione dello stile di Donizetti, in cui il grande musicista ha espresso modi e soluzioni drammaturgiche sempre più personali.

Una storia ambientata nell’Inghilterra del 1536 tra potere, vendetta, tradimento e amore per una grande opera che è forse tra le migliori di Donizetti e dell’opera romantica in generale.

Al San Carlo di Napoli un grande cast per Anna Bolena

La tragedia lirica in due atti di Anna Bolena sarà presentata per la regia di Jetske Mijnssen con un grande cast che vede sulle scene del Massimo napoletano Maria Agresta nel ruolo di Anna Bolena, Annalisa Stroppa in quello di Giovanna Seymour e Alexander Vinogradov in quello di Enrico VIII. L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti dal Maestro Riccardo Frizza con Maestro del Coro José Luis Basso.

Una coproduzione Teatro di San Carlo, Dutch National Opera, Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia. L’opera è la prima rappresentazione dedicata alle celebrazioni del Centenario Maria Callas (1923-2023)

Maggiori informazioni Anna Bolena – Teatro di San Carlo – dal 8 giugno 2023 al 17 giugno 2023

🎟 I biglietti sono disponibili online su VivaTicket (Prezzi a partire da 34,83 euro + eventuali prevendite/commissioni).

