Visite guidate gratuite alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli

La Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio a Napoli, all’interno di Palazzo San Giacomo, sarà visitabile gratuitamente grazie agli studenti dell’Università Federico II di Napoli anche nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2023 dalle 10 alle 13. Gli studenti saranno affiancati da ragazzi e ragazze dei Quartieri Spagnoli e offriranno un servizio gratuito di accompagnamento alla visita. L’evento in occasione della bella mostra “Gli Spagnoli a Napoli” a Capodimonte

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito di un accordo tra la Reale Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II che vede il coinvolgimento degli studenti del corso di Educazione all’Immagine del Dipartimento di Studi Umanistici.

La straordinaria Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli

La bellissima basilica di Piazza Municipio a Napoli è stata di recente riaperta dopo sette anni a seguito di un attento restauro che ha interessato il tetto della basilica e 9 delle bellissime cappelle presenti sulle 14 esistenti.

La basilica fu costruita nel 1540 per volontà del viceré spagnolo don Pedro de Toledo per associarla ad un ospedale destinato alla cura dei poveri già presente in città per la volontà di alcuni nobili spagnoli e dedicato a san Giacomo il Maggiore. La costruzione della chiesa fu affidata all’architetto Ferdinando Manlio che aveva già realizzato il palazzo vicereale e la ristrutturazione di Castel Capuano.

L’edificio subì poi una notevole trasformazione a partire dal 1741 con una serie di restauri e con l’abbattimento dell’ospedale per la realizzazione del grande complesso dei Ministeri del governo borbonico, oggi palazzo San Giacomo, che occupò tutta l’area fino a via Toledo con l’attuale sede di Palazzo Piacentini già sede del Banco di Napoli. Dal 1819 la Basilica è di proprietà della Reale Arciconfraternita del Monte del Santissimo Sacramento dei Nobili Spagnoli e grazie ad un accordo con l’Universita degli Studi di Napoli Federico II diventerà una sede per convegni, congressi e visite guidate anche aperte ai turisti.

